Психолог посоветовал брать отпуск хотя бы раз в сезон

Отказ от отдыха, по словам специалиста, вреден для здоровья

14 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Коктейль на пляже / Фото: pxhere.com/ru/photo/1138136

Короткий отпуск положительно влияет на психическое здоровье, а двухнедельные каникулы приносят только краткосрочную радость, сообщила агентству "Москва" Мария Шестова, заместитель заведующего кафедрой общей психологии.

"Средний отпуск действительно улучшает благополучие, однако эффект маленький, при этом он не влияет на общее ощущение удовлетворенностью жизнью. Увеличение продолжительности отпуска не приводит к улучшению благополучия, а спустя неделю после возвращения на работу ощущение благополучия снижается до прежнего уровня", – сказала Мария Шестова.

Даже путешествие в выходные может помочь восстановиться после рабочего стресса. Лучше планировать короткие поездки с друзьями и семьей, чтобы получить больше позитивных эмоций.

В целом, отмечает эксперт, хорошим отдыхом считается любая смена деятельности, в том числе спорт, прогулки на свежем воздухе, общение с животными.