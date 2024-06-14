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Психолог посоветовал брать отпуск хотя бы раз в сезон

Отказ от отдыха, по словам специалиста, вреден для здоровья

14 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Коктейль на пляже / Фото: pxhere.com/ru/photo/1138136
Коктейль на пляже / Фото: pxhere.com/ru/photo/1138136

Короткий отпуск положительно влияет на психическое здоровье, а двухнедельные каникулы приносят только краткосрочную радость, сообщила агентству "Москва" Мария Шестова, заместитель заведующего кафедрой общей психологии.

"Средний отпуск действительно улучшает благополучие, однако эффект маленький, при этом он не влияет на общее ощущение удовлетворенностью жизнью. Увеличение продолжительности отпуска не приводит к улучшению благополучия, а спустя неделю после возвращения на работу ощущение благополучия снижается до прежнего уровня", – сказала Мария Шестова.

Даже путешествие в выходные может помочь восстановиться после рабочего стресса. Лучше планировать короткие поездки с друзьями и семьей, чтобы получить больше позитивных эмоций.

В целом, отмечает эксперт, хорошим отдыхом считается любая смена деятельности, в том числе спорт, прогулки на свежем воздухе, общение с животными.

отдых и развлечения

Комментарии 9

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Гость

16:55:58 14-06-2024

Пусть мне этот психолог денег на отпуск скинет. Я отдохну.

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Гость

17:03:27 14-06-2024

Гость (16:55:58 14-06-2024) Пусть мне этот психолог денег на отпуск скинет. Я отдохну....
Сходи на улицу, а не сиди в комментах, вот и будет отдых.

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Гость

17:16:49 14-06-2024

по какой причине сама заработать не можешь?

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Гость

12:36:26 15-06-2024

Гость (17:16:49 14-06-2024) по какой причине сама заработать не можешь?... По причине нежелания работодателя платить нормальные деньги)) это сложно понять?)

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Гость

15:56:25 16-06-2024

Гость (12:36:26 15-06-2024) По причине нежелания работодателя платить нормальные деньги)... за "Людочка, два кофе пожалуйста" хорошо платят только в эскорте

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Гость

18:13:02 16-06-2024

Гость (15:56:25 16-06-2024) за "Людочка, два кофе пожалуйста" хорошо платят только в эск... Людочка, водочки нам принеси.

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Гость

19:15:10 16-06-2024

Гость (15:56:25 16-06-2024) за "Людочка, два кофе пожалуйста" хорошо платят только в эск... Видимо, у тебя большой опыт эскорта.

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Гость

18:26:29 14-06-2024

Стресс после отпуска перекрывает кайф от отпуска - и что делать?

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Гость

08:48:41 16-06-2024

У этого психолога прям ума палата! Или в другной вселенной живет.

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