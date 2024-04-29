Психолог посоветовала не злоупотреблять алкоголем перед работой

Выход с праздничных дней, по ее словам, нужно планировать

29 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

Клинический психолог Дарья Яушева посоветовала россиянам не злоупотреблять алкоголем перед завершением длинных выходных. Ее слова передает РИА Новости.

Россияне отдыхают четыре выходных подряд: с 28 апреля по 1 мая. В этом году выходной с субботы, 27 апреля, перенесли на воскресенье, 29 апреля. 9 и 10 мая будут выходными в честь Дня Победы. 8 мая – рабочий день, но сокращенный.

"Возвращение к работе тоже нужно планировать. Во-первых, точно не стоит злоупотреблять алкоголем в последние дни – это скажется на состоянии", – отметила Якушева.

Она порекомендовала вернуться в рабочий режим за несколько дней до конца выходных. Ложиться спать раньше и отказаться от выпивки.