Психолог рассказал о признаках хронического стресса

Также специалист пояснила, на что указывают эти симптомы

17 августа 2024, 17:10, ИА Амител

Стресс / Фото: pxhere.com/ru/photo/700451

Семь признаков могут указывать на наличие хронического стресса. Об этом рассказала "Газете.Ru" клинический психолог Валерия Чугунова.



​Специалист выделила следующие пункты:

1. Изменение пищевых привычек.

2. Усталость.

3. Появление зависимостей.

4. Нарушения сна.

5. Снижение либидо.

6. Когнитивные нарушения.

7. Апатия.

При хроническом стрессе нейромедиаторы перестают справляться со своей задачей. Снижается уровень дофамина и серотонина, а уровень кортизола стремительно растёт. Это приводит к когнитивным нарушениям: появляются трудности с концентрацией и запоминанием новой информации, уровень энергии снижается со 100 до 20%. Начинается "день сурка".

По словам психолога, при хроническом стрессе человек часто не может ответить на вопрос "чего бы мне сейчас действительно хотелось". Он отвечает "не знаю" или "ничего". Это тоже признак дофаминового дна и хронического стресса.

Также обратите внимание на изменение пищевых привычек — как способ снизить внутреннее напряжение. Это может быть переедание или потеря аппетита.

Появление аддикций, прерывистый или поверхностный сон, либо сонливость — это попытки психики справиться со стрессом.

Снижение либидо и длительное снижение эмоционального фона — тоже могут быть признаками стресса.