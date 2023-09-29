Психометрия как инструмент HR. Как выбрать "правильного" кандидата на должность?
Рассказываем, какие виды психометрических тестов бывают и где их можно заказать
29 сентября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8K6kLy
Современная психометрия – раздел психодиагностики, изучающий теорию и методику измерения психологических характеристик и способностей личности. В HR*-сфере его применяют для создания объективных и надежных инструментов, с помощью которых можно оценить чувства и эмоции человека, его поведение, уровень знаний, коммуникабельность, логическое мышление, склонности, ценности и т.д.
Психометрическое тестирование
Это наиболее объективный инструмент оценки, позволяющий получить большое количество информации за короткий промежуток времени.
Тестирование используют:
- на этапе входа кандидата в компанию;
- для развития действующего персонала.
Его подбирают под конкретный запрос, чтобы оценить то, что недоступно наблюдению.
Психометрические тесты в HR стандартизированы – имеют четкие инструкции и нормы интерпретации, что снижает субъективность оценки.
Но качественно работают только те тесты, которые настроены с учетом специфики выборки пользователя – они короче, быстрее, точнее.
Виды психометрических тестов
Для решения HR-задач можно использовать готовые тесты или заказать их разработку под конкретную компанию. Так "Лаборатория Гуманитарные Технологии" (HT Lab*) с 1990 года создает тесты на основе психометрии в соответствии с Российским стандартом тестирования персонала, которые помогают оценить:
- мотивацию, личность, интеллект кандидатов на вакансию;
- управленческий потенциал, потенциал к продажам;
- безопасность поведения сотрудника на производстве;
- компетенции при массовом наборе и формировании кадрового резерва.
Результаты тестирования отражают в отчетах.
Обязательные отчеты для респондента дают обратную связь (рекомендации по развитию). А встроенная "шкала лжи" определяет выраженность "установочного поведения" (склонность тестируемого представить себя в социально выгодном свете).
Психометрическая оценка персонала способствует:
- повышению эффективности персонала;
- прогнозированию будущих результатов работы;
- ускорению HR-процессов.
Получить консультацию по психометрическим тестам и подобрать подходящий можно напрямую у компании Ht-lab.ru.
*HR ("ЭйчАр"); HT Lab ("ЭйчТи Лаб").
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