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Пугачева с мужем вернулась в Израиль

Певица приехала на день рождения Андрея Макаревича*

16 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* приехали в Израиль для празднования 70-летия Андрея Макаревича*.

"Будем гулять", – написала Пугачева в запрещенной соцсети.

После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России. Семья проживала в Израиле, но после начала боевых действий уехала и оттуда.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов

культура Шоу-бизнес

Комментарии 9

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Гость

09:38:03 16-12-2023

Предателям нигде небезопасно, так и будут с голубым Галкиным по миру метаться и потеть от страха за свои гнилые тухосы.

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Гость

10:36:01 16-12-2023

заметалась бабушка

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Гость

11:32:50 16-12-2023

Достали уже этой носатой! Эту новость в утиль.

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Гость

12:08:40 16-12-2023

с корпоративами и "голубыми огоньками" похоже не задалось

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Гость

13:29:40 17-12-2023

Гость (12:08:40 16-12-2023) с корпоративами и "голубыми огоньками" похоже не задалось... Да вот как раз и задалось. И Пугачева будет и Орбакайте.

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гость

14:12:31 16-12-2023

Сбылось предсказание (фраза из песни : я шут,я Орлекин ,я просто смех). И правда просто смех....

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Взяткин

15:44:34 16-12-2023

Нечего тут делать тем кто против России.

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Гость

20:17:17 16-12-2023

Пора пугачихе принять хахлятское гражданство, как шизофреник нивзоров.

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Гость

11:45:44 18-12-2023

нормальная женщина, увезла семью от войны,живет счастливо, о вас не думает, ваши злобные коменты ей до одного места.

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