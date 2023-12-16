Пугачева с мужем вернулась в Израиль

Певица приехала на день рождения Андрея Макаревича*

16 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* приехали в Израиль для празднования 70-летия Андрея Макаревича*.

"Будем гулять", – написала Пугачева в запрещенной соцсети.

После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России. Семья проживала в Израиле, но после начала боевых действий уехала и оттуда.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов