Пугачева с мужем вернулась в Израиль
Певица приехала на день рождения Андрея Макаревича*
16 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* приехали в Израиль для празднования 70-летия Андрея Макаревича*.
"Будем гулять", – написала Пугачева в запрещенной соцсети.
После начала СВО Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России. Семья проживала в Израиле, но после начала боевых действий уехала и оттуда.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
09:38:03 16-12-2023
Предателям нигде небезопасно, так и будут с голубым Галкиным по миру метаться и потеть от страха за свои гнилые тухосы.
10:36:01 16-12-2023
заметалась бабушка
11:32:50 16-12-2023
Достали уже этой носатой! Эту новость в утиль.
12:08:40 16-12-2023
с корпоративами и "голубыми огоньками" похоже не задалось
13:29:40 17-12-2023
Гость (12:08:40 16-12-2023) с корпоративами и "голубыми огоньками" похоже не задалось... Да вот как раз и задалось. И Пугачева будет и Орбакайте.
14:12:31 16-12-2023
Сбылось предсказание (фраза из песни : я шут,я Орлекин ,я просто смех). И правда просто смех....
15:44:34 16-12-2023
Нечего тут делать тем кто против России.
20:17:17 16-12-2023
Пора пугачихе принять хахлятское гражданство, как шизофреник нивзоров.
11:45:44 18-12-2023
нормальная женщина, увезла семью от войны,живет счастливо, о вас не думает, ваши злобные коменты ей до одного места.