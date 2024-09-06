Пугачеву и Галкина* предложили лишить родительских прав
"Ветераны России" считают, что их дети должны учиться в российской школе с традиционными ценностями
06 сентября 2024, 17:35, ИА Амител
Движение "Ветераны России" призвало лишить певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина* родительских прав. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление представителей организации.
Они направили обращение уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению активистов, регулярные переезды и жизнь в разных странах негативно влияют на психологическое здоровье Лизы и Гарри. "Ветераны России" считают, что они должны учиться в российской школе, ориентированной на традиционные семейные ценности.
"Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения", – подчеркнул глава движения Ильдар Резяпов.
Он отметил, что дети сначала приспосабливались к жизни в Израиле, после уехали в Латвию, а потом переехали на Кипр. По словам Резяпова, движение будет добиваться тщательной проверки ситуации.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом
17:44:45 06-09-2024
такое даже комментировать не надо
19:32:44 06-09-2024
гость (17:44:45 06-09-2024) такое даже комментировать не надо... Ну почему же? Очень грамотная придумка, чтобы эти два экземпляра больше не совались в Россию. И через суды российской юрисдикции ничего не требовали.
20:51:10 06-09-2024
Ветераны чего ? России
21:14:12 06-09-2024
Как всё-таки прекрасно, что у "Ветеранов России" кроме Пугачевой нет других проблем.
Это говорит о том, что в целом мы идём в правильном направлении
10:19:24 08-09-2024
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