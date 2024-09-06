Пугачеву и Галкина* предложили лишить родительских прав

"Ветераны России" считают, что их дети должны учиться в российской школе с традиционными ценностями

06 сентября 2024, 17:35, ИА Амител

Алла Пугачева с семьей / Фото из соцсетей

Движение "Ветераны России" призвало лишить певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина* родительских прав. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление представителей организации.

Они направили обращение уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению активистов, регулярные переезды и жизнь в разных странах негативно влияют на психологическое здоровье Лизы и Гарри. "Ветераны России" считают, что они должны учиться в российской школе, ориентированной на традиционные семейные ценности.

"Мы обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина*. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения", – подчеркнул глава движения Ильдар Резяпов.

Он отметил, что дети сначала приспосабливались к жизни в Израиле, после уехали в Латвию, а потом переехали на Кипр. По словам Резяпова, движение будет добиваться тщательной проверки ситуации.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом