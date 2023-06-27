"Пул первого" анонсировал заявление Лукашенко по актуальным вопросам
Отметим, что сегодня вечером также выступит президент России Владимир Путин
27 июня 2023, 01:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал заявление главы государства Республики Беларусь по ряду актуальных вопросов.
Отметим, что сегодня вечером также выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, заявления "без преувеличения определят судьбу России".
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