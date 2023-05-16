Пушилин заявил о напряжённой ситуации в Артемовске

Однако в городе остаётся всё меньше высотных зданий под контролем украинских войск

16 мая 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают продвижение. Как сообщает ТАСС, недавно туда перебросили дополнительные резервы.

Как отмечает Пушилин, в городе остаётся всё меньше высотных зданий под контролем украинских войск. Недавно ВС РФ также удалось взять под контроль несколько укрепрайонов украинской армии на авдеевском направлении, теперь продвигаются в сторону посёлка Первомайского.

Напомним, что 15 мая Пушилин заявлял об активизации украинских войск по всей линии фронта. Он отметил, что это пока ещё не контрнаступление, однако сейчас Вооружённые силы Украины пытаются "прощупать" позиции российских войск.