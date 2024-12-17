Пушистые мечты под Новый год. Как поддержать животных приюта "Бусинка" в декабре?
СГК проводит акцию "За живое" и организовала пункты приема корма и лакомств
17 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
Декабрь в Барнауле – время не только предпраздничной суеты и подготовки к Новому году, но и помощи тем, кто не может позаботиться о себе сам. В этом месяце город принимает эстафету доброго проекта "За живое", направленного на поддержку бездомных животных приюта "Бусинка". Инициатором выступает Сибирская генерирующая компания (СГК), которая с 2020 года объединяет неравнодушных сотрудников и жителей в городах своего присутствия.
Почему нужна помощь?
Сегодня в приюте "Бусинка" проживает около 700 кошек и 93 собаки. Большинство из них попадают туда с улицы и в тяжелом состоянии, они нуждаются не только в еде и теплых местах для сна, но и в дорогостоящих лекарствах. Без поддержки волонтеров и добрых людей обеспечить четвероногих всем необходимым сложно.
Как помочь?
Алтайский филиал СГК приглашает желающих поддержать проект. До 28 декабря 2024 года вы можете приносить корма или лакомства для собак и кошек в специальные боксы по адресам:
- пр. Социалистический, 4, столовая "Веселый повар", 1-й этаж;
- пр. Космонавтов, 6в, гипермаркет "Алтай", 1-й этаж, слева от входа;
- ул. Панфиловцев, 16, зооцентр "Маленький принц";
- пр. Комсомольский, 128, парк "Изумрудный".
А уже 29 декабря 2024 года в парке "Изумрудный" пройдет большой новогодний праздник. Гости узнают, сколько корма удалось собрать для приюта, смогут поучаствовать в розыгрыше призов, сделать яркие фотографии и просто хорошо провести время. Кто знает, возможно, здесь вы встретите своего нового пушистого друга и подарите ему дом и заботу.
Подробнее о проекте "За живое" смотрите на сайте.
Давайте вместе сделаем этот декабрь теплее для тех, кто так нуждается в поддержке.
15:07:00 17-12-2024
В мэрии спросите...У них бабок дофига...На регистрацию и маркировку хватает...На рекламную компанию хватает...Вместо того, чтобы помогать приютам, обустраивать места для выгула. Может хоть пару мисок чипов бесплатно выделят...
15:08:58 17-12-2024
И также в сентябре этого года в приюте случился пожар , лучше маленькая помощь чем большое сочувствие
15:11:16 17-12-2024
Куда денег скинуть?
16:04:44 17-12-2024
Я, если можно, тоже денег бы скинул... Я "Бусинке" доверяю.
00:09:47 18-12-2024
Гость (16:04:44 17-12-2024) Я, если можно, тоже денег бы скинул... Я "Бусинке" доверяю.... У них есть официальный сайт, там реквизиты есть, я перевожу иногда, когда есть возможность
22:02:14 17-12-2024
На сайте приюта Бусинка есть информация. Там указаны мобильные телефоны, карты привязаны к ним. Мы так с коллегами отправляли деньги после пожара. В ватсап уточняли, поступили ли на счет.
У желания- тысяча возможностей. У нежелания- тысяча причин
10:49:00 18-12-2024
Гость (22:02:14 17-12-2024) На сайте приюта Бусинка есть информация. Там указаны мобильн... Там удобно через QR-код закинуть денег. Я немного поделился.