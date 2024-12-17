Пушистые мечты под Новый год. Как поддержать животных приюта "Бусинка" в декабре?

СГК проводит акцию "За живое" и организовала пункты приема корма и лакомств

17 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Бездомный пес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Декабрь в Барнауле – время не только предпраздничной суеты и подготовки к Новому году, но и помощи тем, кто не может позаботиться о себе сам. В этом месяце город принимает эстафету доброго проекта "За живое", направленного на поддержку бездомных животных приюта "Бусинка". Инициатором выступает Сибирская генерирующая компания (СГК), которая с 2020 года объединяет неравнодушных сотрудников и жителей в городах своего присутствия.

Почему нужна помощь?

Сегодня в приюте "Бусинка" проживает около 700 кошек и 93 собаки. Большинство из них попадают туда с улицы и в тяжелом состоянии, они нуждаются не только в еде и теплых местах для сна, но и в дорогостоящих лекарствах. Без поддержки волонтеров и добрых людей обеспечить четвероногих всем необходимым сложно.

Как помочь?

Алтайский филиал СГК приглашает желающих поддержать проект. До 28 декабря 2024 года вы можете приносить корма или лакомства для собак и кошек в специальные боксы по адресам:

пр. Социалистический, 4, столовая "Веселый повар", 1-й этаж;

пр. Космонавтов, 6в, гипермаркет "Алтай", 1-й этаж, слева от входа;

ул. Панфиловцев, 16, зооцентр "Маленький принц";

пр. Комсомольский, 128, парк "Изумрудный".

А уже 29 декабря 2024 года в парке "Изумрудный" пройдет большой новогодний праздник. Гости узнают, сколько корма удалось собрать для приюта, смогут поучаствовать в розыгрыше призов, сделать яркие фотографии и просто хорошо провести время. Кто знает, возможно, здесь вы встретите своего нового пушистого друга и подарите ему дом и заботу.

Подробнее о проекте "За живое" смотрите на сайте .

Давайте вместе сделаем этот декабрь теплее для тех, кто так нуждается в поддержке.