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Пушистый Новый год: барнаульский водоканал поздравил животных приюта "Бусинка"

Сотрудники компании передали четвероногим пакеты со всем необходимым

28 декабря 2023, 11:14, ИА Амител

Сотрудники компании с подарками / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"
Сотрудники компании с подарками / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Скоро Новый год, а значит, радость для всех, и даже для животных. Молодые специалисты "Росводоканал Барнаул" отвезли в частный приют "Бусинка" необходимые вещи, собранные сотрудниками предприятия и неравнодушными барнаульцами.

"Мы уже не первый год сотрудничаем с этим приютом. Руководитель "Бусинки" Светлана и ее помощники-волонтеры делают очень важное дело. Спасать животных – тяжелый труд, как морально, физически, так и материально. Тем более некоторые подопечные поступают в "Бусинку" в тяжелом состоянии и им требуется лечение. Знать, что мы внесли свой вклад в то, что животные встретят праздник сытыми – дорогого стоит", ­– отметила руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

Масштабы волонтерской деятельности водоканала растут с каждым годом. 

Инженер инспекции водных ресурсов Алексей Болдырев рассказал, что в этот раз лично поздравить обитателей "Бусинки" ему не удалось, но он рад, что животным компания передала подарки. Помогать – хорошо, а перед праздником – втройне хорошо!

"Загадаю в Новый год, чтобы все уличные и приютские котики и собачки обрели дом", ­– поделился Алексей Болдырев.

Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 2

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Ева

11:46:42 28-12-2023

Молодцы, добрые дела !

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Наталья

12:36:07 28-12-2023

Молодцы!

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