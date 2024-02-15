Пушков объяснил смысл вброса о ядерном оружии России в космосе
Подобных фейков в политической истории США было немало, отметил сенатор
15 февраля 2024, 17:04, ИА Амител
Заявления о ядерном оружии России в космосе, которые звучат в США, представляют очередную информационную провокацию, ее цель – убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении Украине 60 млрд долларов. Как сообщает телеканал "360", такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, СМИ начали "носиться" с этим вбросом, пугая людей анонимными источниками, подчеркивая немедленный и острый характер "новой угрозы" нацбезопасности США. Сенатор отметил, что подобных провокаций в политической истории Соединенных Штатов было немало.
"Неделю вопль ужаса звучал над Вашингтоном, пока другие источники не заявили, что эта „угроза“ не немедленная, и не острая, так что осталось неясным, есть ли она вообще", – добавил Пушков.Он также обратил внимание на то, что сообщения появились после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. По словам политика, вброс о ядерном оружии нужен был, чтобы убедить конгресс одобрить законопроект о выделении 60 млрд долларов Украине.
07:53:41 16-02-2024
ее цель – убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении Украине 60 млрд долларов --- абсолютно не логично, если они поверят в этот вброс, они тем более не будут ничего выделять. Они потому и выделяют, что не верят, что Россия может им что-то сделать. Верили бы, не выделяли