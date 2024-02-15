Пушков объяснил смысл вброса о ядерном оружии России в космосе

Подобных фейков в политической истории США было немало, отметил сенатор

15 февраля 2024, 17:04, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com

Заявления о ядерном оружии России в космосе, которые звучат в США, представляют очередную информационную провокацию, ее цель – убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении Украине 60 млрд долларов. Как сообщает телеканал "360", такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, СМИ начали "носиться" с этим вбросом, пугая людей анонимными источниками, подчеркивая немедленный и острый характер "новой угрозы" нацбезопасности США. Сенатор отметил, что подобных провокаций в политической истории Соединенных Штатов было немало.

"Неделю вопль ужаса звучал над Вашингтоном, пока другие источники не заявили, что эта „угроза“ не немедленная, и не острая, так что осталось неясным, есть ли она вообще", – добавил Пушков.Он также обратил внимание на то, что сообщения появились после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. По словам политика, вброс о ядерном оружии нужен был, чтобы убедить конгресс одобрить законопроект о выделении 60 млрд долларов Украине.