"Путь к мечте". В Барнауле пройдёт бизнес-форум для предпринимателей

Рассказываем, когда и где он пройдёт и как на него попасть

25 апреля 2023, 07:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4dyX

Бизнес-форум / Фото: АГИК

27 апреля 2023 года в концертном зале АГИК пройдёт бизнес-форум "Путь к мечте". Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного мероприятия, которое будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь.

О чём будут рассказывать?

Запланирована очень обширная программа, которая будет посвящена практикам работы в современных реалиях:

маркетингу;

финансам;

IT-сфере;

сервису;

антикризисным мерам;

партнёрству;

продажам и бизнес-психологии.

Кто спикеры?

Спикеры форума – это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

Сергей ПрибГенеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания. Ирина БубенкоУправляющий АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае. Юрий ШамковВладелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края. Ольга ПашаеваДиректор издательского холдинга "Регион", журналист. Андрей СтепуркоВладелец сети кинотеатров "Киномир" и парк-отеля "Чайка", врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ. Наталья ВишневскаяУчредитель юридического сообщества "Аргумент", практикующий юрист. Артём РейзбихВладелец центра здоровья и спорта River*, генеральный директор производственной компании "Диоксид". Анастасия СлисковаКоммерческий директор сети ресторанов "Гриль №1". Александр БарбашинРуководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса. Наталья БешлиуСоздатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.





































Спикеры форума / Фото: АГИК

Познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах вы сможете на официальном сайте.

Возрастное ограничение 18+

* River ("Ривер")

ИП Шаповалова А. Д.

На правах рекламы