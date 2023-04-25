"Путь к мечте". В Барнауле пройдёт бизнес-форум для предпринимателей
Рассказываем, когда и где он пройдёт и как на него попасть
25 апреля 2023, 07:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4dyX
27 апреля 2023 года в концертном зале АГИК пройдёт бизнес-форум "Путь к мечте". Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного мероприятия, которое будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь.
О чём будут рассказывать?
Запланирована очень обширная программа, которая будет посвящена практикам работы в современных реалиях:
- маркетингу;
- финансам;
- IT-сфере;
- сервису;
- антикризисным мерам;
- партнёрству;
- продажам и бизнес-психологии.
Кто спикеры?
Спикеры форума – это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.
- Сергей ПрибГенеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.
- Ирина БубенкоУправляющий АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае.
- Юрий ШамковВладелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края.
- Ольга ПашаеваДиректор издательского холдинга "Регион", журналист.
- Андрей СтепуркоВладелец сети кинотеатров "Киномир" и парк-отеля "Чайка", врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ.
- Наталья ВишневскаяУчредитель юридического сообщества "Аргумент", практикующий юрист.
- Артём РейзбихВладелец центра здоровья и спорта River*, генеральный директор производственной компании "Диоксид".
- Анастасия СлисковаКоммерческий директор сети ресторанов "Гриль №1".
- Александр БарбашинРуководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса.
- Наталья БешлиуСоздатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.
Познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах вы сможете на официальном сайте.
Возрастное ограничение 18+
* River ("Ривер")
ИП Шаповалова А. Д.
09:08:37 25-04-2023
Мне сильно интересно, с какой такой радости организаторы спамят мне в почту?
11:11:28 25-04-2023
Бизнес, рынок, невидимая рука рынка, капитализм - это все обман! Ложная цель от Милтона Фридмана! Самое интересное что Америка нам подсунула теорию Фридмана, а сами живут по теории Госплана Василия Леонтьева...
11:20:10 25-04-2023
Чему они могут научить - если они даже не знают основ экономики , в головах одни "мерканьские" неправильные знания, которые только разоряют наше государство и граждан , но позволяют обманом набивать личные карманы???
11:25:26 25-04-2023
Ссудный процент и отъём добавочной стоимости у наемного класса - вот суть бизнеса! Вот начало всех бед и зол на земле!!!