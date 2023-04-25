НОВОСТИБарнаул

"Путь к мечте". В Барнауле пройдёт бизнес-форум для предпринимателей

Рассказываем, когда и где он пройдёт и как на него попасть

25 апреля 2023, 07:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4dyX

Бизнес-форум / Фото: АГИК
Бизнес-форум / Фото: АГИК

27 апреля 2023 года в концертном зале АГИК пройдёт бизнес-форум "Путь к мечте". Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного мероприятия, которое будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь.

О чём будут рассказывать?

Запланирована очень обширная программа, которая будет посвящена практикам работы в современных реалиях:

  • маркетингу;
  • финансам;
  • IT-сфере;
  • сервису;
  • антикризисным мерам;
  • партнёрству;
  • продажам и бизнес-психологии.

Кто спикеры?

Спикеры форума – это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

  1. Сергей ПрибГенеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.
  2. Ирина БубенкоУправляющий АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае.
  3. Юрий ШамковВладелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края.
  4. Ольга ПашаеваДиректор издательского холдинга "Регион", журналист.
  5. Андрей СтепуркоВладелец сети кинотеатров "Киномир" и парк-отеля "Чайка", врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ.
  6. Наталья ВишневскаяУчредитель юридического сообщества "Аргумент", практикующий юрист.
  7. Артём РейзбихВладелец центра здоровья и спорта River*, генеральный директор производственной компании "Диоксид".
  8. Анастасия СлисковаКоммерческий директор сети ресторанов "Гриль №1".
  9. Александр БарбашинРуководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса.
  10. Наталья БешлиуСоздатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.

Познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах вы сможете на официальном сайте.

Возрастное ограничение 18+

* River ("Ривер")

ИП Шаповалова А. Д.

 

Комментарии 4

Avatar Picture
Элен без ребят

09:08:37 25-04-2023

Мне сильно интересно, с какой такой радости организаторы спамят мне в почту?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:28 25-04-2023

Бизнес, рынок, невидимая рука рынка, капитализм - это все обман! Ложная цель от Милтона Фридмана! Самое интересное что Америка нам подсунула теорию Фридмана, а сами живут по теории Госплана Василия Леонтьева...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:20:10 25-04-2023

Чему они могут научить - если они даже не знают основ экономики , в головах одни "мерканьские" неправильные знания, которые только разоряют наше государство и граждан , но позволяют обманом набивать личные карманы???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:26 25-04-2023

Ссудный процент и отъём добавочной стоимости у наемного класса - вот суть бизнеса! Вот начало всех бед и зол на земле!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров