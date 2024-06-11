Путепровод на шоссе Ленточный бор готов наполовину

Специалисты Центрального ДСУ уложили два слоя асфальтобетонного покрытия по одной из полос движения в каждом направлении, а также отремонтировали деформационные швы

11 июня 2024, 20:28, ИА Амител

Ремонт на шоссе Ленточный бор / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

В Барнауле продолжается строительство путепровода на шоссе Ленточный бор. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, первая половина работ уже завершена.

Так, специалисты Центрального ДСУ уложили два слоя асфальтобетонного покрытия по одной из полос движения в каждом направлении, а также отремонтировали деформационные швы. Сейчас работы продолжаются уже на второй части путепровода.

В пресс-службе напомнили, что в общей сложности на ремонт выделили 13 млн рублей. По плану ремонт проезжей части должны завершить до конца июня.