Путепровод на шоссе Ленточный бор готов наполовину
Специалисты Центрального ДСУ уложили два слоя асфальтобетонного покрытия по одной из полос движения в каждом направлении, а также отремонтировали деформационные швы
11 июня 2024, 20:28, ИА Амител
В Барнауле продолжается строительство путепровода на шоссе Ленточный бор. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, первая половина работ уже завершена.
Так, специалисты Центрального ДСУ уложили два слоя асфальтобетонного покрытия по одной из полос движения в каждом направлении, а также отремонтировали деформационные швы. Сейчас работы продолжаются уже на второй части путепровода.
В пресс-службе напомнили, что в общей сложности на ремонт выделили 13 млн рублей. По плану ремонт проезжей части должны завершить до конца июня.
20:56:52 11-06-2024
Жаль. Что не показывают как они его делали. Проливали вручную. С так называемой удочки. Укладчик полосил со страшной силой. Перепад между плитами укладчика был чуть ли не 5 сантиметров. Я не знаю. Что этим людям барнаульцы сделали. Что они так решили отомстить. Сделав на мосту максимально некачественную дорогу.
21:05:03 11-06-2024
До конца лета то успеют?
22:54:21 11-06-2024
Гость (21:05:03 11-06-2024) До конца лета то успеют?... Не верный вопрос...до конца лета швы не развалятся?...
23:07:43 11-06-2024
Позорище
06:56:06 12-06-2024
Они примыкания вообще не пролили. Швам быстро придет конец. Не надо было про них писать. И проливали они кажется вообще с садовых леек. И вообще у них все как то по нищему. Наверно давно все украли. Трамбовки кажется ручные. Что то мото вибро плиту я у них не видел...
08:23:21 12-06-2024
Для пессимистов , он на половину не готов
10:35:28 12-06-2024
Это же тренд такой - делать всё некачественно, чтобы через год опять работа была. Почему нет контроля выполняемых работ? А если есть, то контролера в случае некачественных работ на рудники и бригаду за компанию.
15:13:14 12-06-2024
Ответственные специалисты могли и должны организовать круглосуточную работу в три смены и выполнить ее максимум за четыре дня. Просто поражает, как бездарно и безответственно работает Администрация города.