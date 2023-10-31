Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве

Орнитолог Алексей Эбель расскажет гостям, когда приезжать и что смотреть в регионе

31 октября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На выставке "Россия", которая состоится в Москве, разыграют путевки в санатории Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что посетителям выставки в "День Алтайского края", 19 ноября, через свои работы представит природу региона фотограф и орнитолог Алексей Эбель.

Отдельно санаториями будет представлен оздоровительный туризм. Для посетителей устроят розыгрыш путевок.

Выставка "Россия" откроется в День народного единства и будет работать полгода. Экспозицию Алтайского края можно будет увидеть в павильоне 75.