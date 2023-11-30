Путин 14 декабря подведет итоги 2023 года в ходе объединенной пресс-конференции
Такой нестандартный формат уже использовался в 2020 году
30 ноября 2023, 16:21, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщает ТАСС.
"Это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кстати, такой формат уже использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.
Пока неизвестно, сколько продлится мероприятие. Песков лишь уточнил, что оно будет весьма "продолжительным и содержательным".
Напомним, в 2020 году большая пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут, за это время президент ответил на 68 вопросов.
19:16:54 30-11-2023
Посмотрим, если будет подкашливать, то настоящий.
20:06:33 30-11-2023
Сколько можно. 23 года одно и то же а воз и ныне там. Везде и во всем на последнем месте развитых стран
07:32:49 01-12-2023
Которых больше года назад мобилизовали тоже послушают об итогах. И все их родные и близкие
01:01:13 10-12-2023
По России прожиточный минимум 16232 руб почему тогда прожиточный минимум в каждом регионе свой, а мы что не в России живем что ли? Ульяновская область- 16610 р Пензенская область- 16520 р Тогда почему у меня пенсия всего 12 410 руб? При оплате за квартиру остается всего 6 410 руб, обращалась управление социальной защиты населения (УСЗН) читала в интернете должны доплачивать и нужно написать заявление. Но у меня его не приняли даже. Прошу помощи.