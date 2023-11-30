Путин 14 декабря подведет итоги 2023 года в ходе объединенной пресс-конференции

Такой нестандартный формат уже использовался в 2020 году

30 ноября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кстати, такой формат уже использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.

Пока неизвестно, сколько продлится мероприятие. Песков лишь уточнил, что оно будет весьма "продолжительным и содержательным".

Напомним, в 2020 году большая пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут, за это время президент ответил на 68 вопросов.