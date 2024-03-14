Путин обратился к россиянам перед президентскими выборами
Нынешний глава государства назвал предстоящее голосование крайне важным событием и призвал жителей страны принять в нем участие
14 марта 2024, 13:17, ИА Амител
Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах президента выступил с обращением к россиянам.
В эфире Первого канала он назвал выборы крайне важным событием, итоги которого "прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы".
Он призвал граждан страны прийти на выборы и "проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России".
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
17:47:53 14-03-2024
Что то хозяева живут беднее их слуг. .
12:37:59 15-03-2024
Напрасно переживает. Все будет хорошо.