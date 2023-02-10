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Путин: благодаря работе дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции России

Россия развивает отношения со странами евразийского пространства, ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона

10 февраля 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днём дипломата. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля – в ней глава государства подчеркнул, что во многом благодаря их работе удалось избежать изоляции России.

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества", – указал президент.

Он отметил, что Россия развивает отношения со странами евразийского пространства, ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно Путин напомнил и о славных традициях МИД, которыми ведомство может гордиться.

Комментарии 10

  • Кто-нибудь, скажите ему, что он в реальном мире живёт...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сало уронили!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Реальный мир дискредитирует всё что можно, точнее то, что дискредитировать нельзя.) Поэтому таких смелых не найдется, тем более рядом с ним.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • сало уронили!----- В шоколаде?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • фантазер.... ты меня называла
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно он сказал!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • скажите ему, *** Две трети населения планеты Земля поддерживают Россию. Китай. Индия, Бразилия, Аргентина, Африка, бОльшая часть Азии. Европа и США с Канадой - это отнюдь не весь мир.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Разве что ради праздника чтобы не огорчать.А ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Две трети населения планеты Земля поддерживают Россию. Китай. Индия, Бразилия, Аргентина, Африка, бОльшая часть Азии. Европа и США с Канадой - это отнюдь не весь мир.----а кто из этих стран признал Крым российским?
    10 февраля, Гость   Ответить
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