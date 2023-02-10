Путин: благодаря работе дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции России

Россия развивает отношения со странами евразийского пространства, ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона

10 февраля 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днём дипломата. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля – в ней глава государства подчеркнул, что во многом благодаря их работе удалось избежать изоляции России.

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества", – указал президент.

Он отметил, что Россия развивает отношения со странами евразийского пространства, ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно Путин напомнил и о славных традициях МИД, которыми ведомство может гордиться.