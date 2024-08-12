Путин: действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции
Президент отметил, что главная задачам Минобороны сейчас: выбить противника с территории рФ
12 августа 2024, 19:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача Минобороны РФ: выбить противника с российских территорий и совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Как сообщает РИА Новости, на совещании по ситуации в приграничных регионах глава государства рассказал, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции.
Президент отметил, что военная цель, которую преследуют украинские войска — остановить продвижение российской армии в зоне спецоперации.
"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю", — указал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва не сможет вести переговоры с властями, которые допускают неизбирательные удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и ядерным объектам.
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