Путин дистанционно примет участие в открытии нового терминала в Толмачево

Разрешение на ввод в эксплуатацию помещение получило совсем недавно

06 февраля 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин примет участие в открытии нового терминала аэропорта Толмачёво.

"100-летие отмечает российская гражданская авиация. Президент встретится с представителями отрасли, будет участвовать в торжественном вечере по случаю праздника и по телемосту откроет новые аэропорты", – сказано в сообщении.

Как отмечает НГС, новосибирский аэропорт также попадает в число тех, в открытии которых Путин примет участие. Разрешение на ввод в эксплуатацию помещение получило совсем недавно.