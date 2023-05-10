Путин инициировал денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Глава государства назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте этого вопроса

10 мая 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин инициировал процесс денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщает ТАСС, глава государства назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте этого вопроса.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Вместе с тем страны НАТО не стали ратифицировать адаптированную версию – они продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых нормы обычных вооружений рассчитывают из баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.

В 2007 году Россия объявила мораторий на исполнение условий соглашения. В 2015 году Москва приостановила участие в заседаниях консультативной группы по ДОВСЕ – её стала представлять Белоруссия. Фактически страна перестала участвовать в договоре, однако юридически продолжала быть его участником.