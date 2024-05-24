Путин: Легитимность Зеленского закончилась

Президент подчеркнул, что если Киев хочет вернуться к переговорам, то может это сделать исходя из сложившихся реалий

24 мая 2024, 22:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность действующего главы Украины Владимира Зеленского закончилась. Как сообщает телеканал "360", говоря о переговорах, он отметил, что этот вопрос отнюдь не праздный.

"Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства – она закончилась", – сказал Путин.

Глава России добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта. По его словам, РФ выступает за переговоры.

Напомним, что срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации. Сам Зеленский указывал, что сейчас несвоевременно проводить выборные мероприятия.