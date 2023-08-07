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Путин многократно повысил штраф за переход ж/д путей в неположенных местах

В четырех регионах размер штрафа будет гораздо выше, чем во всей стране

07 августа 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах, сообщает RT.

"Штраф увеличен с 100 рублей до 500 рублей", – говорится в обновленном законе.

Примечательно, что в некоторых регионах штраф увеличится до 1500 рублей: в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Владимир Путин штрафы

Комментарии 1

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Гость

19:28:18 07-08-2023

Полицаи за курение в общественном месте то ни кого поймать не могут. Сами с гооря закурили. А тут им старший ваще невыполнимые задачи ставит.

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