Путин многократно повысил штраф за переход ж/д путей в неположенных местах
В четырех регионах размер штрафа будет гораздо выше, чем во всей стране
07 августа 2023, 16:54, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах, сообщает RT.
"Штраф увеличен с 100 рублей до 500 рублей", – говорится в обновленном законе.
Примечательно, что в некоторых регионах штраф увеличится до 1500 рублей: в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
19:28:18 07-08-2023
Полицаи за курение в общественном месте то ни кого поймать не могут. Сами с гооря закурили. А тут им старший ваще невыполнимые задачи ставит.