Путин многократно повысил штраф за переход ж/д путей в неположенных местах

В четырех регионах размер штрафа будет гораздо выше, чем во всей стране

07 августа 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах, сообщает RT.

"Штраф увеличен с 100 рублей до 500 рублей", – говорится в обновленном законе.

Примечательно, что в некоторых регионах штраф увеличится до 1500 рублей: в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.