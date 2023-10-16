Путин на этой неделе посетит один из регионов России
Также у президента запланирована поездка в Китай
16 октября 2023, 07:45, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Что именно это за регион, в передаче не уточнили. Однако отметили, что в ближайшие дни у президента также запланирован визит в Китай.
Там он поучаствует в форуме "Один пояс – один путь" и побеседует с Си Цзиньпином.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.
10:32:19 16-10-2023
Новосиб?
10:57:19 16-10-2023
никто не знает какой! все готовятся...!
11:07:57 16-10-2023
3-х тыс.летний План Соломона, Великая Европа от Лиссабона до Владивостока, Новый Вавилон, Новый Халифат, вот этот вот Один пояс – один путь...! А наш-то план действия какой, Российский!? Какая наша стратегия?
13:01:18 16-10-2023
если после визите Путина в Китай, где-то промелькнёт, что Россия и Китай единая судьба (именно в таком выражении), то это значит Путин окончательно принял сторону Китая, и полностью уходит от западной модели...
14:08:26 16-10-2023
Гость (13:01:18 16-10-2023) если после визите Путина в Китай, где-то промелькнёт, что Ро... Пародокс, Китай - коммунистичиский, а Россия - кпитализма дремучая, что общего? Китай строит дороги десятками тысяч, а в России в десятки раз меньше.
19:53:22 16-10-2023
Виктор (14:08:26 16-10-2023) Пародокс, Китай - коммунистичиский, а Россия - кпитализма ... в китае госкапитализм... это по сути одно и то же, что и у нас сейчас... несколько человек рулят 99%-тами ресурсов...! просто в китае нужно ещё и показать что распределение Социальное, ну т.е., Социалистическое... им просто вывозить некуда, а нашим есть куда.
13:32:53 16-10-2023
«Создание сообщества единой судьбы человечества»
13:56:29 16-10-2023
"На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций" Почему то в магазинах, мой кошелек говорит совсем другое. Кому верить?
14:32:19 17-10-2023
А я знаю куда он едет