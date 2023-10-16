Путин на этой неделе посетит один из регионов России

Также у президента запланирована поездка в Китай

16 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Что именно это за регион, в передаче не уточнили. Однако отметили, что в ближайшие дни у президента также запланирован визит в Китай.

Там он поучаствует в форуме "Один пояс – один путь" и побеседует с Си Цзиньпином.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.