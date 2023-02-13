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Путин на встрече с Зюгановым выразил уверенность в победе России на Украине

Глава государства также поддержал тезис лидера КПРФ касательно идеологического противостояния России и Запада

13 февраля 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обязаны победить и победим", – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним.

"Так и будет", – уверен глава государства.

Лидер КПРФ также посетовал, что работа с детьми с территорий Донбасса имеет важное значение, поскольку "многим мозги вывихнули за счёт этой грязной нацистской пропаганды". Президент поддержал и этот тезис Зюганова.

Комментарии 10

  • Карманная оппозиция
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А у нас на грязных либерастных ресурсах не было поддержки украинской нацистской пропаганды?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Даже противно коммунисты все растеряли и честь ,и совесть....
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, будем терпеливо дожидаться наступления новой эпохи.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да... а как же норковая антипутинская революция 2011-2012, на стороне которой был Зюганов и его любимчик Сережа Удальцов? Митинги "Россия без Путина", опротестовывание результатов выборов президента. Похоже в свете последних событий пришлось товарищу Зю шибче затаится.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Честь и совесть "коммунисты" потеряли еще в 1953, когда спокойно восприняли убийство Сталина и госпереворот хрущова. Тогда же к власти и пришли феодалы, которые и начали процесс развала Великого Государства в личных корыстных целях. 1991г. - только логичное завершение процесса...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Нету,нету у нас большевиков.Остались одни коммунисты.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Зюганов коммунист? А миллиард, как бы под подушкой может быть у коммуниста и какой пример для всех коммунистов?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков..."
    14 февраля, Гость   Ответить
  • И оффшорно-долларовый капиталист-миллиардер-латифундист у него в друзьях (ЗАО «Совхоз имени Ленина»), хотели сделать его настоящим олигархом. Просто есть назначенные на привлекательное для трудового народа направление развития общества, дабы замкнуть на себя и контролировать процесс. К сожалению настоящих большевиков не видно. Может из СВО выйдут. Храни их, Бог.
    14 февраля, Гость   Ответить
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