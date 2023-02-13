Путин на встрече с Зюгановым выразил уверенность в победе России на Украине

Глава государства также поддержал тезис лидера КПРФ касательно идеологического противостояния России и Запада

13 февраля 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обязаны победить и победим", – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним.

"Так и будет", – уверен глава государства.

Лидер КПРФ также посетовал, что работа с детьми с территорий Донбасса имеет важное значение, поскольку "многим мозги вывихнули за счёт этой грязной нацистской пропаганды". Президент поддержал и этот тезис Зюганова.