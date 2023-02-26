Путин: на Западе преследуют единственную цель — ликвидировать Россию
Россия против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны — США
26 февраля 2023, 14:59, ИА Амител
На Западе преследуют единственную цель – ликвидировать Россию. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов.
"Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – отметил Путин.
В интервью он также обратил внимание, что попытки Запада переделать мир после развала СССР исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия была вынуждена реагировать. В то же время Путин разъяснил, что РФ не против того, чтобы мир менялся и никогда этому не препятствовала.
Россия против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заметил президент.
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