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Путин: на Западе преследуют единственную цель — ликвидировать Россию

Россия против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны — США

26 февраля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

На Западе преследуют единственную цель – ликвидировать Россию. Таким мнением поделился президент страны Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства предположил, что Запад может принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов.

"Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – отметил Путин.

В интервью он также обратил внимание, что попытки Запада переделать мир после развала СССР исключительно под себя довели до такой ситуации, что Россия была вынуждена реагировать. В то же время Путин разъяснил, что РФ не против того, чтобы мир менялся и никогда этому не препятствовала.

Россия против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заметил президент.

Комментарии 5

  • Дипломатично.Один чел заходит в трамвай и берёт под свой контроль у рядом стоящего кошелёк.В рамках свободы, демократии и прав человека.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Может теперь ещё задумается для чего у нас в России с 2004 года официально действует - Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти»??? А представителями этой организации на местах есть Мэры и мэрии... Зачем, собаке пятая нога...!?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В Югославии не постеснялись один и тот же народ поделили на республики. Ливию то же.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В деревни надо съездить и глянуть что от них осталось
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вот,а то всё партнёры,партнёры...
    27 февраля, Гость   Ответить
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