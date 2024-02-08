Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени
Главу Чечни наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики"
08 февраля 2024, 21:55, ИА Амител
Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Отмечается, что Кадырова наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".
Еще один чеченский политик, председатель местного парламента Магомед Даудов, также получил награду – орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Путин отметил его вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
22:37:20 08-02-2024
Адаму почему не дали ? Будет пацан переживать
10:40:53 09-02-2024
А Путин - молодец. Все смеются над акадэмиком, а он не ведётся, продолжает награждать
10:43:59 09-02-2024
Лучше бы сынка наградили, он надежда наша и оплот, будет врагов реально мутузить кулаками. Придет так на переговоры и хрясть Зеленскому по небритой роже,и коленом под дых наркоманский.
11:00:30 09-02-2024
Гость (10:43:59 09-02-2024) Лучше бы сынка наградили, он надежда наша и оплот, будет вр... А его и так недавно какой-то медалькой очередной порадовали, кажется, за спортивные достижения - поддерживал спортсменов.