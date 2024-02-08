Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Главу Чечни наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики"

08 февраля 2024, 21:55, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Отмечается, что Кадырова наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

Еще один чеченский политик, председатель местного парламента Магомед Даудов, также получил награду – орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Путин отметил его вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.