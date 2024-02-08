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Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Главу Чечни наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики"

08 февраля 2024, 21:55, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни
Рамзан Кадыров / Источник: Telegram-канал главы Чечни

Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Отмечается, что Кадырова наградили "за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".

Еще один чеченский политик, председатель местного парламента Магомед Даудов, также получил награду – орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Путин отметил его вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Владимир Путин Рамзан Кадыров

Комментарии 4

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Гость

22:37:20 08-02-2024

Адаму почему не дали ? Будет пацан переживать

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Гость

10:40:53 09-02-2024

А Путин - молодец. Все смеются над акадэмиком, а он не ведётся, продолжает награждать

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Гость

10:43:59 09-02-2024

Лучше бы сынка наградили, он надежда наша и оплот, будет врагов реально мутузить кулаками. Придет так на переговоры и хрясть Зеленскому по небритой роже,и коленом под дых наркоманский.

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Гость

11:00:30 09-02-2024

Гость (10:43:59 09-02-2024) Лучше бы сынка наградили, он надежда наша и оплот, будет вр... А его и так недавно какой-то медалькой очередной порадовали, кажется, за спортивные достижения - поддерживал спортсменов.

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