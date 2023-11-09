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Путин наградил вице-губернатора Алтайского края за добросовестную работу

Игорь Степаненко в октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства края

09 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко. Документ датирован 8 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Степаненко Игоря Борисовича", – говорится в указе.

Как уточняет "Толк", почетную государственную награду вице-губернатор получил "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

На сайте правительства края указано, что в 2003 году Степаненко получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет другие награды и поощрения.

Степаненко с 2012 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства Красноярского края. В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края.

Ранее amic.ru рассказал, чем известен Игорь Степаненко, который отвечает за "социалку" в Алтайском крае.

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Владимир Путин Алтайский край награды

Комментарии 6

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Гость

13:27:04 09-11-2023

А как получить такую награду рядовому гражданину Алтайского края? Награды в основном для чиновников.

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Бийчанин

14:50:26 09-11-2023

Гость (13:27:04 09-11-2023) А как получить такую награду рядовому гражданину Алтайского ... Такими медалями стали награждать с 1994 года и в АК награжденных десятки, в том числе рабочие и сельчане. А тебе Емеля надо встать с печи и поймать щуку.

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Гость

15:20:52 09-11-2023

Бийчанин (14:50:26 09-11-2023) Такими медалями стали награждать с 1994 года и в АК награжде... Эти побрекушки отгружаются по принципу "кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку"

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Гость

13:43:43 09-11-2023

Описание подвига очень расплывчито .

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Гость

15:41:28 09-11-2023

95% жителей края знать не знают и ведать не ведают, кто это таков. Вот это и есть истинная цена "подвига".

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Гость

22:36:40 09-11-2023

"за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" - а конкретнее? Вот хлеборобы зерна намолотили, доярки молока надоили, токари деталей наточили - а здесь какие трудовые успехи???

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