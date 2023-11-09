Путин наградил вице-губернатора Алтайского края за добросовестную работу

Игорь Степаненко в октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства края

09 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко. Документ датирован 8 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Степаненко Игоря Борисовича", – говорится в указе.

Как уточняет "Толк", почетную государственную награду вице-губернатор получил "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

На сайте правительства края указано, что в 2003 году Степаненко получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет другие награды и поощрения.

Степаненко с 2012 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства Красноярского края. В октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Алтайского края.

Ранее amic.ru рассказал, чем известен Игорь Степаненко, который отвечает за "социалку" в Алтайском крае.