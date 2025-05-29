Путин: наличие целей в жизни дисциплинирует и держит в тонусе

Он отметил, что все остальное уже прилагается — "спорт, режим и так далее"

29 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма.

"Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее", – отметил глава государства.

Он отметил, что все остальное уже прилагается – "спорт, режим и так далее".