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Путин: наличие целей в жизни дисциплинирует и держит в тонусе

Он отметил, что все остальное уже прилагается — "спорт, режим и так далее"

29 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в формате видеоконференции рассказал, что хорошо выглядеть ему помогает достижение значимых целей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма.

"Очень важно, когда в жизни есть цели и мы стремимся их достигать. Это мобилизует и дисциплинирует, заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. Это самое главное, а все остальное прилагается: спорт, режим и так далее", – отметил глава государства.

Он отметил, что все остальное уже прилагается – "спорт, режим и так далее".

Политика

Комментарии 7

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Гость

22:49:17 29-05-2025

Остаётся только выяснить, что это за цели!

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Гость

08:37:47 30-05-2025

Цели бывают разные. Например, родить 10 детей или не родить ни одного ребёнка. Есть цель нажива. Есть, нежили богато нечего начинать. А есть просто прожить один день и с ума не сойти от информационного мусора, долгов и неуверенности в завтрашних целях.

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Гость

13:22:02 30-05-2025

Гость (08:37:47 30-05-2025) Цели бывают разные. Например, родить 10 детей или не родить ... Не смотри телевизор с его мусором и не сойдешь с ума.

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Гость

09:07:03 30-05-2025

2030

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Гость

12:09:57 30-05-2025

Вчера узнал, что Владимир Владимирович занимался выращиванием картошки, полол сорняки....

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Гость

12:57:37 30-05-2025

Гость (12:09:57 30-05-2025) Вчера узнал, что Владимир Владимирович занимался выращивание... Уйдёт на пенсию,капусту будет сажать.

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Гость

13:10:44 30-05-2025

Гость (12:57:37 30-05-2025) Уйдёт на пенсию,капусту будет сажать.... Да он давно на пенсии. Раз слышал, как он говорил про пенсию, ему ее приносят, а ее, как кот, ложит и ложит.... Капусту будет сажать? Да у него американской зелени, как у дурака махорки.

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