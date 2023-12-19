Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае

В результате катаклизма погибли по меньше мере 118 человек

19 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с последствиями землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – отметил российский лидер.

Землетрясение магнитудой 6,2 случилось вечером 18 декабря. Эпицентр находился в провинции Ганьсу в 5 км от границы с провинцией Цинхай.

По последним данным, погибли в результате катаклизма как минимум 118 человек, еще более 390 граждан пострадали.