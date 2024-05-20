Путин направил соболезнования лидеру Ирана в связи с гибелью Раиси

Российский лидер назвал президента выдающимся политиком, посвятившим свою жизнь служению Ирану

20 мая 2024, 16:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал "360".

Российский лидер назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим свою жизнь служению Ирану. Путин считает, что иранского президента уважали как внутри страны, так и за рубежом. Сам он неоднократно встречался с политиком.

"Я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке", – подчеркнул глава государства.

Путин также попросил передать слова сочувствия родственникам и близким политика и остальных погибших. Он пожелал иранцам стойкости в связи с происшествием.