Путин назначил врио главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна
Алексей Смирнов, ушедший в отставку, победил на выборах в этом сентябре и пробыл губернатором всего 80 дней
06 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.
Незадолго до этого Путин провел встречу с парламентарием. Он заявил, что в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории от украинских войск нужно будет многое сделать для восстановления.
"Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", – заявил Хинштейн в ответ главе государства.
Напомним, что Смирнов победил на выборах губернатора в сентябре 2024 года. Он занимал пост с мая 2024 года, до инаугурации – как врио. Хинштейн впервые занял пост депутата Госдумы в 2003 году. С 2009 года был в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.
08:20:08 06-12-2024
Это из за которого русским ЮтьЮб отключили ?
08:39:29 06-12-2024
Так ему и надо!
08:56:53 06-12-2024
Регион частично окупирован , востребовано кризисное управление.
Логично назначить человека который ни чем ни когда не управлял, умеет только популизмом заниматься и быть патриотом
09:01:38 06-12-2024
Был уже один на Чукотке...
12:11:14 06-12-2024
Ну так то жестче Смирнова. Про Орешник знает