Путин назначил врио главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна

Алексей Смирнов, ушедший в отставку, победил на выборах в этом сентябре и пробыл губернатором всего 80 дней

06 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Путин провел встречу с парламентарием. Он заявил, что в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории от украинских войск нужно будет многое сделать для восстановления.

"Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", – заявил Хинштейн в ответ главе государства.

Напомним, что Смирнов победил на выборах губернатора в сентябре 2024 года. Он занимал пост с мая 2024 года, до инаугурации – как врио. Хинштейн впервые занял пост депутата Госдумы в 2003 году. С 2009 года был в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.