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Путин назначил врио главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна

Алексей Смирнов, ушедший в отставку, победил на выборах в этом сентябре и пробыл губернатором всего 80 дней

06 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля
Александр Хинштейн / Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Путин провел встречу с парламентарием. Он заявил, что в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории от украинских войск нужно будет многое сделать для восстановления.

"Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи", – заявил Хинштейн в ответ главе государства.

Напомним, что Смирнов победил на выборах губернатора в сентябре 2024 года. Он занимал пост с мая 2024 года, до инаугурации – как врио. Хинштейн впервые занял пост депутата Госдумы в 2003 году. С 2009 года был в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Владимир Путин Политика отставки и назначения Курская область
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Комментарии 5

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Гость

08:20:08 06-12-2024

Это из за которого русским ЮтьЮб отключили ?

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Гость

08:39:29 06-12-2024

Так ему и надо!

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Гость

08:56:53 06-12-2024

Регион частично окупирован , востребовано кризисное управление.
Логично назначить человека который ни чем ни когда не управлял, умеет только популизмом заниматься и быть патриотом

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гость

09:01:38 06-12-2024

Был уже один на Чукотке...

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Гость

12:11:14 06-12-2024

Ну так то жестче Смирнова. Про Орешник знает

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