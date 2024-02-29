Путин назвал Алтай турцентром России, который необходимо динамично развивать
Вклад туризма в ВВП страны до 2030 года должен вырасти вдвое
29 февраля 2024, 18:19, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о необходимости развития туристической индустрии в регионах до 2030 года.
"В целом по России, с учетом динамичного развития в таких центрах, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия и Русский Север, до 2030 года туристический поток должен практически удвоиться – до 140 млн человек в год", – отметил Путин.
При этом вклад туризма в ВВП страны также вдвое вырастет до 2030 года – до 5%.
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01:29:41 01-03-2024
туристический поток должен практически удвоиться – до 140 млн человек в год", – отметил Путин. У нас в стране столько людей нету! А Альпы на Катунь вряд ли поменяет кто.
09:14:26 01-03-2024
Надо бы говорить и о развитии промышленности в Алтайском крае.Одним туризмом и с/х край не станет богаче и жизненный уровень простых людей не повысится.