Путин назвал бойцов СВО "своими ребятами"

Он призвал держать все их проблемы на контроле

28 февраля 2025, 22:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин снова подчеркнул, что считает бойцов СВО своими ребятами. Об этом сообщает ТАСС.

"И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем", – сказал глава государства на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Кобзев пообещал выполнить это поручение.

В предыдущий раз президент заострил на этом внимание на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Завершая разговор, Путин особо поблагодарил Богомаза за помощь бойцам. "Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", – дал напутствие глава государства.