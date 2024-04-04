Путин назвал целью заказчиков теракта в "Крокусе" нарушение единства РФ

Президент подчеркнул, что на данный момент оно является важнейшим условием для успеха России

04 апреля 2024, 23:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Согласно данным следствия, главной целью заказчиков теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" было нарушение межнационального единства России. Как сообщает газета "Известия", об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Других целей и не просматривается. Их нет!" — отметил глава государства.

Путин добавил, что на данный момент важнейшим условием для успеха России является единство многонационального общества. Он подчеркнул, что РФ не может быть объектом атаки со стороны исламских фундаменталистов, так как демонстрирует уникальный пример межконфессионального единства. Его террористы и хотят подорвать.