Путин назвал Крым неотъемлемой частью России
Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан
25 февраля 2024, 19:40, ИА Амител
Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".
По словам главы государства, 16 марта 2014 года, день присоединения полуострова к России, стал судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан.
Он добавил, что указанные регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.
"Здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей", – указано в тексте.Крым и Севастополь вошли в состав в России десять лет назад, в марте 2014-го, по итогам референдума.
20:24:08 25-02-2024
По моим наблюдениям,7 Крым самое безопасное место на земле. Там военных больше чем гражданских.
08:24:35 26-02-2024
Гость (20:24:08 25-02-2024) По моим наблюдениям,7 Крым самое безопасное место на земле. ... сам- то бывал?
09:21:37 26-02-2024
гость (08:24:35 26-02-2024) сам- то бывал? ... Не, он боится в миротворец попасть...
09:33:17 26-02-2024
гость (08:24:35 26-02-2024) сам- то бывал? ... Ну я был. Вопрос сформулировать сможешь?
22:42:53 25-02-2024
По слухам сам Путин там ещё не отдыхал.
09:33:57 26-02-2024
Alexandr (22:42:53 25-02-2024) По слухам сам Путин там ещё не отдыхал.... Ты слухами не питайся, это говнокормежка.