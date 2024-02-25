Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан

25 февраля 2024, 19:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней".

По словам главы государства, 16 марта 2014 года, день присоединения полуострова к России, стал судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан.

Он добавил, что указанные регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

"Здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей", – указано в тексте.Крым и Севастополь вошли в состав в России десять лет назад, в марте 2014-го, по итогам референдума.