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Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий

Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом

03 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Монголия является дружественной для России страной на протяжении десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

"Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – наши общие победы на реке Халхин-Гол", – обратился Путин к спикеру монгольского парламента.

Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом. По оценке президента, сегодня отношения двух стран развиваются успешно, назвав существенным дополнением к ним взаимодействие парламентов России и Монголии.

Владимир Путин

Комментарии 13

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Гость

20:40:15 03-09-2024

А кто нас грабил?
На пару с татарами.

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Гость

20:46:59 03-09-2024

Гость (20:40:15 03-09-2024) А кто нас грабил?На пару с татарами.... Кто прошлое помянит...

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Гость

20:58:43 03-09-2024

Гость (20:40:15 03-09-2024) А кто нас грабил?На пару с татарами.... Так татары наши, российские, всё в дом. Но если татары с монголами один народ... Да, так можно далеко зайти в размышлениях.

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Гость

20:44:29 03-09-2024

Ох как бы и эти не обманули...!?

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Гость

16:44:12 04-09-2024

Гость (20:44:29 03-09-2024) Ох как бы и эти не обманули...!?... повзрослейте уже...

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Данаец

20:44:39 03-09-2024

"И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребёнка по отцу и по матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мёртвыми лежали. И всё это случилось за грехи наши!" (с)Повесть о разорении Рязани Батыем

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Гость

10:59:03 04-09-2024

Данаец (20:44:39 03-09-2024) "И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли... Современные фольклористы (А. Л. Топорков и др.) прямо называют А.П. Сахарова (автора) «поддельщиком» и сочинителем «собственных сказок в слащавой псевдонародной манере».

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И была свара между князьями ..

20:58:35 03-09-2024

Я бы даже сказал нескольких столетий 🔥🔥🔥

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Гость

08:08:34 04-09-2024

Монголия союзник СССР в ВОВ и мясо, меховую одежду, что могла на тот момент поставляла бесплатно СССР в отличие от американцев, которые почему то деньги с союзников за поставки брали. Какое то странное союзничество.

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Гость

09:32:52 04-09-2024

Зря Россия в 90х "бросала" Монголию, это была практически 16 республика СССР.

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Джозеф

11:22:10 04-09-2024

Гость (09:32:52 04-09-2024) Зря Россия в 90х "бросала" Монголию, это была практически 16...
Не зря, сейчас бы отделившийся монголистан рассказывал про русских оккупантов, пользуясь всеми благами Советской инфраструктуры. А сейчас просто нищая страна - где делают неплохие свитера и носки.

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Гость

16:46:03 04-09-2024

Джозеф (11:22:10 04-09-2024) Не зря, сейчас бы отделившийся монголистан рассказывал п... Да не такая уж она и нищая, там одно из самых больший месторождений меди в мире, да и кроме меди много чего там есть.

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Гость

23:59:37 04-09-2024

Гость (16:46:03 04-09-2024) Да не такая уж она и нищая, там одно из самых больший местор... эти рудники успешно нещадно выкачивают те же США, есличо

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