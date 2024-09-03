Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий

Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом

03 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Монголия является дружественной для России страной на протяжении десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

"Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – наши общие победы на реке Халхин-Гол", – обратился Путин к спикеру монгольского парламента.

Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом. По оценке президента, сегодня отношения двух стран развиваются успешно, назвав существенным дополнением к ним взаимодействие парламентов России и Монголии.