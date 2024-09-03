Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий
Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом
03 сентября 2024, 20:15, ИА Амител
Монголия является дружественной для России страной на протяжении десятилетий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
"Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – наши общие победы на реке Халхин-Гол", – обратился Путин к спикеру монгольского парламента.
Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом. По оценке президента, сегодня отношения двух стран развиваются успешно, назвав существенным дополнением к ним взаимодействие парламентов России и Монголии.
20:40:15 03-09-2024
А кто нас грабил?
На пару с татарами.
20:46:59 03-09-2024
Гость (20:40:15 03-09-2024) А кто нас грабил?На пару с татарами.... Кто прошлое помянит...
20:58:43 03-09-2024
Гость (20:40:15 03-09-2024) А кто нас грабил?На пару с татарами.... Так татары наши, российские, всё в дом. Но если татары с монголами один народ... Да, так можно далеко зайти в размышлениях.
20:44:29 03-09-2024
Ох как бы и эти не обманули...!?
16:44:12 04-09-2024
Гость (20:44:29 03-09-2024) Ох как бы и эти не обманули...!?... повзрослейте уже...
20:44:39 03-09-2024
"И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребёнка по отцу и по матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мёртвыми лежали. И всё это случилось за грехи наши!" (с)Повесть о разорении Рязани Батыем
10:59:03 04-09-2024
Данаец (20:44:39 03-09-2024) "И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли... Современные фольклористы (А. Л. Топорков и др.) прямо называют А.П. Сахарова (автора) «поддельщиком» и сочинителем «собственных сказок в слащавой псевдонародной манере».
20:58:35 03-09-2024
Я бы даже сказал нескольких столетий 🔥🔥🔥
08:08:34 04-09-2024
Монголия союзник СССР в ВОВ и мясо, меховую одежду, что могла на тот момент поставляла бесплатно СССР в отличие от американцев, которые почему то деньги с союзников за поставки брали. Какое то странное союзничество.
09:32:52 04-09-2024
Зря Россия в 90х "бросала" Монголию, это была практически 16 республика СССР.
11:22:10 04-09-2024
Гость (09:32:52 04-09-2024) Зря Россия в 90х "бросала" Монголию, это была практически 16...
Не зря, сейчас бы отделившийся монголистан рассказывал про русских оккупантов, пользуясь всеми благами Советской инфраструктуры. А сейчас просто нищая страна - где делают неплохие свитера и носки.
16:46:03 04-09-2024
Джозеф (11:22:10 04-09-2024) Не зря, сейчас бы отделившийся монголистан рассказывал п... Да не такая уж она и нищая, там одно из самых больший месторождений меди в мире, да и кроме меди много чего там есть.
23:59:37 04-09-2024
Гость (16:46:03 04-09-2024) Да не такая уж она и нищая, там одно из самых больший местор... эти рудники успешно нещадно выкачивают те же США, есличо