Путин назвал непростой проблему с мигрантами в России, число которых превысило 10 млн

Президент считает, что в стране нужно создать специальный орган для решения проблемы с мигрантами

14 декабря 2023, 20:20, ИА Амител

ТАСС

Проблему с мигрантами в России, число которых уже превысило 10 млн человек, президент Владимир Путин признал непростой. Глава государства подчеркнул, что все приезжие должны уважать традиции народов России. Об этом речь зашла 14 декабря на прямой линии, совмещенной с его большой пресс-конференцией.

Россия нуждается в квалифицированной рабочей силе, но, в первую очередь, руководствоваться следует интересами коренного населения, сказал Путин. Чтобы решить эту проблему комплексно, необходимо создать специальный орган.