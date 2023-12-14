Путин назвал непростой проблему с мигрантами в России, число которых превысило 10 млн
Президент считает, что в стране нужно создать специальный орган для решения проблемы с мигрантами
14 декабря 2023, 20:20, ИА Амител
Проблему с мигрантами в России, число которых уже превысило 10 млн человек, президент Владимир Путин признал непростой. Глава государства подчеркнул, что все приезжие должны уважать традиции народов России. Об этом речь зашла 14 декабря на прямой линии, совмещенной с его большой пресс-конференцией.
Россия нуждается в квалифицированной рабочей силе, но, в первую очередь, руководствоваться следует интересами коренного населения, сказал Путин. Чтобы решить эту проблему комплексно, необходимо создать специальный орган.
"Нужен специальный орган, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно", – заявил президент.
20:31:53 14-12-2023
Русским работягам платить надо а не создавать органы и проблемы аборигенам
21:24:08 14-12-2023
Красавчик! Проблему создал, а теперь создавайте орган и решайте её !!!
09:37:42 15-12-2023
Почему решает он один? Если видит, что все население против мигрантов???? Уже одни черноголовые, мужики смуглые днем по улицам болтаются.в мфц сплошь гости южане оформляют пособия своим детям из наших налогов. Я только из-за политики мигрантов не буду за него голосовать
10:51:13 15-12-2023
Нужен специальный орган ------ У нас органов мало? Деньги бюджетные девать некуда?
11:17:29 15-12-2023
Когда я в 2006 году на этом вашем аителе писал про нашествие мигшрантов, на то, что с собой они везут свои правила, болезни и проблемы, меня зашикали, дескать, "мы интернационалисты", "мы страну с ними строили", "мы с ними в армии служили"... вот и получите и распишитесь! И это- только начало, уже по городу шатаются "гости" толпами...
13:03:30 15-12-2023
Моему папе под 90. Общаюсь с ним по ватсапу, жалуется. Иду с мамочкой из поликлиники, перегородили улицу. Мин 20 ждали,когда закончится обеденный намаз и разойдутся друзья с ковриками из ближнего зарубежья. И много появляется врачей с монобровью, поэтому приходится искать других и записываться достаточно далеко от дома. Да, родители живут в Москве.
13:43:12 15-12-2023
Гость (13:03:30 15-12-2023) Моему папе под 90. Общаюсь с ним по ватсапу, жалуется. Иду с... Вообще-то врачи "с монобровью" ничуть не хуже русских врачей. Мы в Москве живем, и тоже сначала старались записывать к врачам с русскими фамилиями. Но как-то попали к педиатру с экзотической для нас фамилией, и она очень грамотно расписала лечение ребенка после мононуклеоза. Нам это лечение помогло. А наши врачи руками разводили. После этого еще несколько врачей "с монобровью" посетили, и, поверьте, толковых врачей среди них не меньше чем среди русских.