Глава государства также отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей, являющихся настоящими патриотами

15 января 2024, 19:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин назвал поддержку семей погибших в СВО бойцов общей задачей. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в приветствии к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов спецоперации "Вместе победим".

Глава государства подчеркнул, что необходимо поддерживать семьи погибших бойцов, последовательно укреплять систему социальных гарантий для участников СВО, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитации.

"И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах", – добавил Путин.Глава государства также отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей, являющихся настоящими патриотами. Он подчеркнул и значимость их участия в воспитании нового поколения.