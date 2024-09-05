Путин назвал священным долгом армии выбросить противника из Курской области
По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов
05 сентября 2024, 20:57, ИА Амител
Президент России Владимир Путин призвал российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Об этом глава государства заявил во время выступления на ВЭФ, передает ТАСС.
"Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан", – обозначил Путин.
По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов. Он считает, что поддержать их должна вся страна. С военной стороны, по словам главы государства, цель Украины состояла в том, чтобы заставить РФ нервничать и перебрасывать войска, замедляя наступление на ключевых направлениях.
Путин добавил, что Киеву не удалось добиться своих целей. Российские военные стабилизировали ситуацию и стали постепенно выдавливать его с приграничных территорий.
22:03:51 05-09-2024
В соответствии со статьёй 87 Конституции Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации является Президент Российской Федерации. Странно читать, что он призывает а не приказывает. Он отстранился от командования?
07:26:05 06-09-2024
Гость (22:03:51 05-09-2024) В соответствии со статьёй 87 Конституции Российской Федераци... Это интерпретация ТАСС про «призвал». Там сейчас идут активные бои. Это и есть действие, а не призыв. А вот то что проморгали концентрацию войск врага и вовремя не отреагировали - это конкретный косяк Генштаба. Виновные обязательно должны быть названы и понести наказание.
22:45:26 05-09-2024
А те, кто допустил чужую армию на территорию РФ, ни чё, ни кому не должны?
06:20:11 06-09-2024
Апти послушать - он уже раза два их выгнал
08:25:10 06-09-2024
Гость (06:20:11 06-09-2024) Апти послушать - он уже раза два их выгнал... А то и больше)))
08:40:04 06-09-2024
Гость (06:20:11 06-09-2024) Апти послушать - он уже раза два их выгнал... это подделка его голоса. Хватит всему верить. Меняйтесь. Научитесь ко всему относится критически, всё подвергать сомнению, перепроверять информацию, если это возможно.
09:17:47 06-09-2024
Гость (08:40:04 06-09-2024) это подделка его голоса. Хватит всему верить. Меняйтесь. Нау... да конечно, как только становиться неудобно за сказанное - сразу подделка. Интервью гос.каналам и соловьеву, тоже подделка? самому то не смешно или всех за идиотов считаешь??
08:36:14 06-09-2024
перебрасывать войска, замедляя наступление ---- торопиться за счет увеличения потерь тоже не надо. Сначала взяли Берлин, потом еще несколько лет добивали бандеровцев на Западной Украине. Если будет также, ну что ж, так уже было
08:54:24 06-09-2024
А что делать с теми кто допустил врага на земли русские?
09:42:01 06-09-2024
Гость (08:54:24 06-09-2024) А что делать с теми кто допустил врага на земли русские? ... Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля ?
10:47:47 06-09-2024
Мономах (09:42:01 06-09-2024) Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля... Бандеровцы минусуют
16:05:20 06-09-2024
Мономах (09:42:01 06-09-2024) Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля... От Сибирской тайги, до Британских морей
09:32:30 06-09-2024
Не нужно их выбрасывать, их нужно уничтожить, без вариантов. Те кого выбросят - снова вернутся с новыми силами и оружием, зачем это нужно ?
09:52:00 06-09-2024
На войне, как на войне, бывают не только победы, враг хитер и опасен, он хорошо вооружен, практически всеми видами западного оружия, имеет оперативные разведданные от своих западных кураторов, по их планам осуществляет свои боевые действия. Но это ему не поможет, продвижение наших войск по всей линии фронта продолжается, наши доблестные войны продолжают громить врага, только в Курской области уничтожено более 10тыс. ВСУшников и иностранных наемников, немеренное количество западной техники. Враг будет разбит, Победа будет за нами, а виновных всех найдут и осудят.
12:34:25 06-09-2024
Гость (09:52:00 06-09-2024) На войне, как на войне, бывают не только победы, враг хитер ...
Алярм! Нейросеть в комментариях 🤣
10:38:18 06-09-2024
Отсутствие погранслужбы, воровство вонноначальников, отсутствие патриотизма у чиновников...Все просто. Начали за здравие.
15:52:40 06-09-2024
там в космосе над границей летает что хочет и фотографирует что хочет. И хавки к Крыму пиндосовские нагло подлетают и ракетами и подразделениями бандеровскими управляют. Ну и сколько это еще будет продолжаться?
00:01:02 07-09-2024
А если военнослужащий в Бога не верит - ему священный долг исполнять необязательно ?
23:24:55 08-09-2024
Призвали на сво людей, идите и вместе с ними выполняйте священный долг. А то те под пулями, а "патриоты" из бункера призывают, в Москве праздник за праздником, а люди бойцам от носков до дронов покупают, пока в минобороне воруют.