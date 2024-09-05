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Путин назвал священным долгом армии выбросить противника из Курской области

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов

05 сентября 2024, 20:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Об этом глава государства заявил во время выступления на ВЭФ, передает ТАСС.

"Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан", – обозначил Путин.

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов. Он считает, что поддержать их должна вся страна. С военной стороны, по словам главы государства, цель Украины состояла в том, чтобы заставить РФ нервничать и перебрасывать войска, замедляя наступление на ключевых направлениях.

Путин добавил, что Киеву не удалось добиться своих целей. Российские военные стабилизировали ситуацию и стали постепенно выдавливать его с приграничных территорий.

Владимир Путин Курская область
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Комментарии 19

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Гость

22:03:51 05-09-2024

В соответствии со статьёй 87 Конституции Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации является Президент Российской Федерации. Странно читать, что он призывает а не приказывает. Он отстранился от командования?

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Гость

07:26:05 06-09-2024

Гость (22:03:51 05-09-2024) В соответствии со статьёй 87 Конституции Российской Федераци... Это интерпретация ТАСС про «призвал». Там сейчас идут активные бои. Это и есть действие, а не призыв. А вот то что проморгали концентрацию войск врага и вовремя не отреагировали - это конкретный косяк Генштаба. Виновные обязательно должны быть названы и понести наказание.

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Гость

22:45:26 05-09-2024

А те, кто допустил чужую армию на территорию РФ, ни чё, ни кому не должны?

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Гость

06:20:11 06-09-2024

Апти послушать - он уже раза два их выгнал

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Гость

08:25:10 06-09-2024

Гость (06:20:11 06-09-2024) Апти послушать - он уже раза два их выгнал... А то и больше)))

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Гость

08:40:04 06-09-2024

Гость (06:20:11 06-09-2024) Апти послушать - он уже раза два их выгнал... это подделка его голоса. Хватит всему верить. Меняйтесь. Научитесь ко всему относится критически, всё подвергать сомнению, перепроверять информацию, если это возможно.

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Гость

09:17:47 06-09-2024

Гость (08:40:04 06-09-2024) это подделка его голоса. Хватит всему верить. Меняйтесь. Нау... да конечно, как только становиться неудобно за сказанное - сразу подделка. Интервью гос.каналам и соловьеву, тоже подделка? самому то не смешно или всех за идиотов считаешь??

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Гость

08:36:14 06-09-2024

перебрасывать войска, замедляя наступление ---- торопиться за счет увеличения потерь тоже не надо. Сначала взяли Берлин, потом еще несколько лет добивали бандеровцев на Западной Украине. Если будет также, ну что ж, так уже было

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Гость

08:54:24 06-09-2024

А что делать с теми кто допустил врага на земли русские?

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Мономах

09:42:01 06-09-2024

Гость (08:54:24 06-09-2024) А что делать с теми кто допустил врага на земли русские? ... Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля ?

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Мономах

10:47:47 06-09-2024

Мономах (09:42:01 06-09-2024) Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля... Бандеровцы минусуют

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Мономах

16:05:20 06-09-2024

Мономах (09:42:01 06-09-2024) Тут нужно сначала подумать - а где начинается Русская земля... От Сибирской тайги, до Британских морей

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Гость

09:32:30 06-09-2024

Не нужно их выбрасывать, их нужно уничтожить, без вариантов. Те кого выбросят - снова вернутся с новыми силами и оружием, зачем это нужно ?

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Гость

09:52:00 06-09-2024

На войне, как на войне, бывают не только победы, враг хитер и опасен, он хорошо вооружен, практически всеми видами западного оружия, имеет оперативные разведданные от своих западных кураторов, по их планам осуществляет свои боевые действия. Но это ему не поможет, продвижение наших войск по всей линии фронта продолжается, наши доблестные войны продолжают громить врага, только в Курской области уничтожено более 10тыс. ВСУшников и иностранных наемников, немеренное количество западной техники. Враг будет разбит, Победа будет за нами, а виновных всех найдут и осудят.

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ГостьЯ

12:34:25 06-09-2024

Гость (09:52:00 06-09-2024) На войне, как на войне, бывают не только победы, враг хитер ...
Алярм! Нейросеть в комментариях 🤣

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Гость

10:38:18 06-09-2024

Отсутствие погранслужбы, воровство вонноначальников, отсутствие патриотизма у чиновников...Все просто. Начали за здравие.

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Гость

15:52:40 06-09-2024

там в космосе над границей летает что хочет и фотографирует что хочет. И хавки к Крыму пиндосовские нагло подлетают и ракетами и подразделениями бандеровскими управляют. Ну и сколько это еще будет продолжаться?

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Атеист

00:01:02 07-09-2024

А если военнослужащий в Бога не верит - ему священный долг исполнять необязательно ?

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гость

23:24:55 08-09-2024

Призвали на сво людей, идите и вместе с ними выполняйте священный долг. А то те под пулями, а "патриоты" из бункера призывают, в Москве праздник за праздником, а люди бойцам от носков до дронов покупают, пока в минобороне воруют.

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