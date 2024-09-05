Путин назвал священным долгом армии выбросить противника из Курской области

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов

05 сентября 2024, 20:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Об этом глава государства заявил во время выступления на ВЭФ, передает ТАСС.

"Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан", – обозначил Путин.

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов. Он считает, что поддержать их должна вся страна. С военной стороны, по словам главы государства, цель Украины состояла в том, чтобы заставить РФ нервничать и перебрасывать войска, замедляя наступление на ключевых направлениях.

Путин добавил, что Киеву не удалось добиться своих целей. Российские военные стабилизировали ситуацию и стали постепенно выдавливать его с приграничных территорий.