Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Глава государства надеется, что и дальнейшие попытки Киева будут неудачными
04 сентября 2023, 21:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"По пробуксовке контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, что переговоры двух лидеров прошли в Сочи в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов расширенных делегаций, а вторая – за обедом, с участием только Путина и Эрдогана.
07:57:57 05-09-2023
Посмотрим, что дальше будет --- эта фраза кажется лишней, она немного напрягает. Кажется, что после слов о провале, лучше было поставить точку
09:25:00 05-09-2023
сколько ни говори "сахар" во рту слаще не станет