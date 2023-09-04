Путин назвал украинское контрнаступление провалом

Глава государства надеется, что и дальнейшие попытки Киева будут неудачными

04 сентября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"По пробуксовке контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что переговоры двух лидеров прошли в Сочи в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов расширенных делегаций, а вторая – за обедом, с участием только Путина и Эрдогана.