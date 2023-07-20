Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Он отметил, что РФ нужны не обещания и идеи, а действия

20 июля 2023, 06:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что продление зерновой сделки в том виде, в котором она существовала весь прошедший год, большее не имеет для Москвы никакого смысла. Как сообщает РИА Новости, на совещании с членами правительства он отметил, что РФ нужны не обещания и идеи, а действия.

"Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки", – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Путин напомнил, что для России должны убрать все препятствия для работы российских банков, в том числе подключив те, которые занимаются обслуживанием поставок продовольствия и удобрений, к SWIFT. Еще одно требование – вывести из-под мировых рестрикций российское зерно и удобрение, посодействовав поставкам на мировой рынок.

Также было требование восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса: Киев уничтожил его. Кроме того, Россия требует вернуться к самой сути зерновой сделки, которая изначально была гуманитарной.