Путин: необходимо увеличить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке

Глава государства отметил, что России необходимо укреплять независимость от фармакологических поставщиков из-за рубежа

30 марта 2023, 22:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций и увеличить количество российских препаратов на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", – сказал глава государства.

Путин добавил, что в России необходимо проводить модернизацию оборудования и развивать новые производства. Также требуется совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.