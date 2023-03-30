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Путин: необходимо увеличить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке

Глава государства отметил, что России необходимо укреплять независимость от фармакологических поставщиков из-за рубежа

30 марта 2023, 22:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций и увеличить количество российских препаратов на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", – сказал глава государства.

Путин добавил, что в России необходимо проводить модернизацию оборудования и развивать новые производства. Также требуется совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Комментарии 4

  • И Португалию догнать.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Надо не провозглашать и рекомендовать а обязывать конкретными сроками и количеством.
    31 марта, Гость   Ответить
  • А что, кому-то это было не ясно? Просто наших производителей "фармы" до того задавили всякие проверяльшики и разрешатели(запрещатели), что проще было из-за рубежа привезти. А теперь конечно, жареный петух клюнул...
    31 марта, Гость   Ответить
  • тут даже петух не поможет, пока синтез не восстановят, у нас ни одной своей субстанции нет, ну кроме коры дуба конечно
    31 марта, Гость   Ответить
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