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Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ в России

Глава государства считает, что единый экзамен даёт возможности детям с периферии

16 марта 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением о том, что полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысит качество и доступность образования. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, всё-таки это спорная точка зрения", – сказал президент.

Путин добавил, что хоть ЕГЭ и обладает рядом минусом, он всё же открывает возможности для детей с периферии. Благодаря существованию единого экзамена они получают возможность учиться в ведущих вузах страны. По мнению президента, систему нужно дальше совершенствовать.

Комментарии 23

  • Полностью поддерживаю. Это очень адекватная точка зрения
    16 марта, Гость   Ответить
  • Как раз наоборот, он закрывает возможность детям с периферии, особенно талантливым.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Полностью согласна с Путиным. Система ЕГЭ имеет много плюсов. Только надо совершенствовать. Корректно составлять задания для экзаменов. Чтобы каждый ученик мог ответить на вопросы, освоив школьный курс.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Согласен с Путиным. У ЕГЭ очень много плюсов.
    17 марта, Гость   Ответить
  • ЕГЭ очень много имеет минусов и его надо полностью пересматривать. Самое главное что подход к нему у людей такой, что с каждым годом все больше детей при его сдаче ломаются психологически. Да и то что было в начале и сейчас разнится как небо и земля. Знакомый с кафедры математики говорит что в первые годы ЕГЭ был в разы тяжелее и там был виден реальный уровень сдающего. А сейчас к ним приходят гордые обладатели высоких балов по ЕГЭ не знающие половины мат базы и им целый год приходится все объяснять: простую базу и почти полностью тот материал что идет в старшей школе. Подобное слышал от одногруппников что остались преподавать в ВУЗе
    17 марта, Гость   Ответить
  • Полностью согласна! Благодаря ЕГЭ умные дети с деревень стали спокойно поступать в лучшие вузы страны, и родителям меньше мороки с поездками на поступление.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Экзамены и работа ясно дело никому не нравится. Если была бы возможность не учиться и не работать, то я лично бы или лежал на диване или развлекался. Но... Допустим отменят ЕГЭ, а экзамены и "ходить на работу к 8.00" все равно никто не отменит. Будет другой экзамен и не факт, что лучше. Могут как раньше - при поступлении в вуз набрать по блату своих , а абитуриентам на экзамене дать 5-6 очень сложных олимпиадных задач, которые никто не решит, не поступит и с первого взгляда все честно. А еще раньше, в 80-е и 90-е, было так - хочешь учиться в вузе, значит учись на их платных подготовительных курсах. В приемной комиссии сразу предупреждали, что предпочтение сначала тем, кто платил.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "...Как раз наоборот, он закрывает возможность детям с периферии, особенно талантливым..." - каким образом? Сейчас сдал талантливый ребенок экзамен и поступай куда хочешь, не надо ехать в Москву и сдавать экзамены в каждый вуз. Тем более что на это нужны деньги, а не у всех они есть. Если поступит, то поедет и поселится в общагу при университете. А так надо на проезд туда и обратно, если не поступит, на съем квартиры, на проживание. Противники ЕГЭ в основном это жители Москвы и Питера, так как им не нужны конкуренты с периферии, и взяточники в ВУЗах.
    17 марта, Гость   Ответить
  • У ЕГЭ очень много плюсов. ----- Да, очень "талантливые" дети толстосумов аж на 120 баллов из 100 бывало сдавали ЕГЭ)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Знакомый с кафедры математики говорит" очередной вброс. Любые экзамены неминуемо ответственное мероприятие, ЕГЭ люди сдают уже на завершающем этапе взросления, имея уже разрешение на создание семьи и разные взрослые шалости
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Знакомый с кафедры математики говорит" - ЕГЭ это не олимпиада, в нем не должно быть задач выше уровня школьной программы. Т.е. если ребенок учится на 4-5 все 11 лет, то и ЕГЭ сдаст на достаточно высокие баллы, а если 3-4, то или подтягивает уровень с репетиторами и имеет возможность поступить, или идет на платное. Не должно быть для подготовки к ЕГЭ у ребенка репетиторов на каждый предмет, если школьную программу осваивал всегда успешно. А так сама идея прекрасная! Сдали раз при выпуске в школе, а потом есть возможность подать сразу в несколько вузов и на несколько специальностей. Я помню свои экзамены, вот это был стресс! 5 экзаменов с комиссией в школе и потом по 3 экзамена в каждом вузе (подавала в АГУ и Политех), при этом в вузе экзамены были с разницей в 1-2 дня, это еще хорошо, что не совпало. У подруги обществознание поставили в один день на одно время там и там, а это был последний экзамен, пришлось идти только в один, комиссия ни в какую не пошла на встречу, даже опоздать на 2 часа не дала.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "психологически ломаются", надо же, нежные какие стали. До ЕГЭ: сначала сдай экзамены в школе, потом в ВУЗе. А там без специальной подготовки или подготовительных курсов не сдашь, потому что задания куда сложнее школьной программы. Если хочешь в несколько ВУЗов попробовать поступить - сдавай вступительные в каждый. А еще субъективный фактор: экзаменатору ничего не стоит тебя "завалить". Не понравился - до свидания. И как-то выживали, не ломались.
    17 марта, Гость   Ответить
  • он закрывает возможность детям с периферии--- это каким образом? Сдал экзамен на высокий бал и все дороги перед тобой открыты. Говорю вам , как мать нынешней первокурсницы
    17 марта, Гость   Ответить
  • Все ВУЗы страны активно развивают олимпиадную практику для выявления исключительно способных детей. Часть заданий в ЕГЭ предназначены для того же. И только один чей-то знакомый с какой-то кафедры считает, что ЕГЭ должны сдать на 100 баллов все закончившие школу... очень одаренный распространяет недалёкие мысли
    17 марта, Гость   Ответить
  • Занавес!
    17 марта, Гость   Ответить
  • "А там без специальной подготовки или подготовительных курсов не сдашь, потому что задания куда сложнее школьной программы." ---- Гость, ничего подобного! Не сложнее школьной программы, а, наоборот, легче. Я прекрасно помню, поступала в 1994 году. Никакие курсы не посещала, и вообще решение - куда поступать в последний момент приняла.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а я поступала в 1997. В этот год почему-то конкурс был серьезней чем в предыдущем. ( 1996 год проходной бал был 12 из 20, а в 1997 -19 из 20). Сдавала 5 экзаменов в школе, три в одном ВУЗе, три в другом ВУЗе, и собеседование в третьем. Все лето на стрессе. А сколько денег на дорогу было потрачено!
    17 марта, Гость   Ответить
  • поступала в 1994 году.--- в заборостроительное ПТУ всех берут.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "в заборостроительное ПТУ всех берут." --- Гость, тебе то лучше известно. Я в политех поступала, и закончила его с красным дипломом ЛЕГКО. Но умственно ограниченным этого не понять.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Но умственно ограниченным --- Ну зачем Вы так, девушка? Не все в ПТУ умственно ограниченные)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Не все в ПТУ умственно ограниченные" --- Гость, да нет, конечно, я знаю. Иногда люди поступают в ПТУ, чтобы быстрее получить рабочую специальность и начать быстрее зарабатывать деньги.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Я в политех поступала, и закончила его с красным дипломом ЛЕГКО.--- 20 лет прошло , а ты все еще этим гордишься.. больше ничего не добилась в жизни?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Начался быдло троллинг
    17 марта, Гость   Ответить
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