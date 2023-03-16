Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ в России

Глава государства считает, что единый экзамен даёт возможности детям с периферии

16 марта 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением о том, что полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысит качество и доступность образования. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, всё-таки это спорная точка зрения", – сказал президент.

Путин добавил, что хоть ЕГЭ и обладает рядом минусом, он всё же открывает возможности для детей с периферии. Благодаря существованию единого экзамена они получают возможность учиться в ведущих вузах страны. По мнению президента, систему нужно дальше совершенствовать.