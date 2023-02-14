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Путин обратил внимание судей на защиту прав и свобод россиян

Президент напомнил, что в 2022 году судами во всех видах судопроизводства было рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн больше, чем годом ранее

14 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин считает, что эффективная защита прав и свобод граждан судами – это залог развития России как правового, демократического государства. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Президент подчеркнул, что принятые по итогам съезда решения должны вести к реальным изменениям и повышению качества работы судебной системы.

"А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом – залог развития России как правового, демократического государства, страны с высокими социальными стандартами, конкретным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией", – сказал он.

Путин также напомнил, что в 2022 году судами во всех видах судопроизводства было рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн больше, чем годом ранее. Следовательно, нагрузка на судей выросла и необходимы меры по её оптимизации.

Комментарии 8

  • эффективная защита прав и свобод граждан судами - это залог развития России как правового, демократического государства. ----- Как он далек от реальности.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Судья Арбитражного суда Дагестана Ахмедов 09.12.2016 году принял решение отказать в удовлетворении иска, на основании не существующих фактов, а наши доводы с юридически обоснованными документами, даже не изучались, такое же по этапно и 06.03.2017 г в апелляции 16 арбитр суда и 27.06.2017 г. касации арбитр Сев Кавк округа далее 09.10.2017 г. ВС РФ судья Чучунова Н.С. и т д. Думаю судьии не изучают материалы. в связи с этим нарушаются законные права граждан. Куда нам обращаться, никуда не можем она вступила в законную силу. Если судья принимает не законное решение его не привлекают к угол ответственности. вот так вот, что хочу ту и ворочу. Коррупция рубит все на корню, при таком положении ничего не может развиваться, так и будем с Китая возит и гвозди и пуговицы. Не помешало бы ввести в УК РФ расстрел за взятку и коррупцию, в течении года все станет на свои места.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а сколько так называемых басманных правосудий по стране? в каждом регионе и не по одному...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ты зачем нам про решения дагестанского арбитража от 16-го года песни поешь? Нам это не интересно. Второй начитался иноагентов с Медузы и давай про басманное правосудие сопли на кулак наматывать. Этот термин, вообще то, родили оппики, когда их с Болотной с кондомами на куртках забирали. Как показало время - и правильно сделали, а то бы получили свой майдаун.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Нам это не интересно. -----Николай II?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Николай II? ---- Ага, сосед Наполеона по палате)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Напугали ежа майдауном
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Все обращает внимание, высказывает озабоченности, высказывает не удовлетворение а оправдательных приговоров нет. При Сталине было больше.
    15 февраля, Гость   Ответить
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