Путин обратил внимание судей на защиту прав и свобод россиян

Президент напомнил, что в 2022 году судами во всех видах судопроизводства было рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн больше, чем годом ранее

14 февраля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин считает, что эффективная защита прав и свобод граждан судами – это залог развития России как правового, демократического государства. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Президент подчеркнул, что принятые по итогам съезда решения должны вести к реальным изменениям и повышению качества работы судебной системы.

"А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом – залог развития России как правового, демократического государства, страны с высокими социальными стандартами, конкретным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией", – сказал он.

Путин также напомнил, что в 2022 году судами во всех видах судопроизводства было рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн больше, чем годом ранее. Следовательно, нагрузка на судей выросла и необходимы меры по её оптимизации.