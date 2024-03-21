Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов

Лидер отметил, что граждане выбирали путь, по которому пойдет Россия, и абсолютное большинство понимало значимость этого

21 марта 2024, 17:50, ИА Амител

Завершившаяся избирательная кампания показала, что Россия – это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны после того, как ЦИК подвел официальные итоги президентских выборов.

Российский лидер отметил, что россияне выбирали путь, по которому пойдет Россия, и абсолютное большинство понимало значимость этого. Путин подчеркнул, что сама поддержка для него важнее победы на выборах.

"Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды", – сказал Путин.Президент добавил, что у всех кандидатов были свои подходы к решению конкретных проблем. Власти используют идеи, которые нашли поддержку избирателей, в своей работе.

Напомним, что явка достигла 74,22% – это совсем немного уступает самым массовым президентским выборам в российской истории – 12 июня 1991 года (74,66%). Победителем стал Владимир Путин – он набрал 87,28% голосов.