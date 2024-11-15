Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Российский лидер проинформировал немецкого политика об усилиях Москвы по деэскалации ситуации и поиску мирных развязок кризиса

15 ноября 2024, 22:35, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщает ТАСС, информацию о контакте на высшем уровне подтвердили в Кремле.

Ранее официальный представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал о звонке Шольца Путину. Это стал первый их контакт почти за два года. По его словам, канцлер "настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира". Кроме того, Шольц заявил о решимости Германии поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется".

"По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем", – заявила пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер проинформировал немецкого политика об усилиях Москвы по деэскалации ситуации и поиску мирных развязок кризиса. Кроме того, он указал Шольцу, что нынешняя ситуация стала прямым результатом агрессивной политики НАТО.