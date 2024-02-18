Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону

Президент отметил, что корни российской государственности намного глубже, но он дал наиболее известную теорию нормандского происхождения

18 февраля 2024, 15:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин объяснил в интервью журналисту Павлу Зарубину, зачем он объяснял американцу Такеру Карлсону историю зарождения российской государственности. В видео, которое опубликовали в Telegram-канале Зарубина, он отметил, западному зрителю воспринять историю России будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Москва.

Он отметил, что корни российской государственности намного глубже, одна для западных слушателей он дал наиболее известную теорию нормандского происхождения.

"Все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны – все, что происходит на украинском направлении", – сказал Путин.

Он также отметил, что нормандская теория происхождения русского государства – это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал ее. Он считал, что история российской государственности намного глубже.