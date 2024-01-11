Путин объявил о запуске сайта о заповедниках России

11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков

11 января 2024, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта "Дикая природа России", посвященного заповедникам страны. Об этом сообщает "Лента.ру".

Путин напомнил, что 11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Запуск nature.kremlin.ru приурочен именно к этому событию.

"Сайт – это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере", – сказал президент.На сайте разместят материалы, которые рассказывают о различных природоохранных зонах России. Там же опубликуют данные о президентских программах по защите редких видов животных.