Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ

Кремль опубликовал кадры, на которых действующий глава государства прошел за компьютер в рабочем кабинете, сделал выбор, после чего улыбнулся и помахал в камеру

15 марта 2024, 23:42, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль опубликовал кадры, на которых Путин прошел за компьютер в рабочем кабинете, сделал выбор, после чего улыбнулся и помахал в камеру.

"Спасибо, вы успешно проголосовали!" – отобразилось в уведомлении.Отметим, что это не первый раз, когда Путин пользуется возможностью участвовать в выборах дистанционно. При этом на президентских выборах ДЭГ используется впервые – оно доступно почти в трети регионов страны, в том числе и в Алтайском крае.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).