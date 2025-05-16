Путин освободил от должности главкома сухопутными войсками Олега Салюкова
Теперь он занимает пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ
16 мая 2025, 08:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова. Российский лидер назначил его заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на указ президента, опубликованный на портале правовой информации.
По неподтвержденной информации, новым главкомом сухопутными войсками стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Салюков станет девятым заместителем секретаря Совбеза Сергея Шойгу. 21 мая ему исполняется 70 лет. В соответствии с действующим законодательством это предельный возраст пребывания на генеральском посту.
С момента вступления в должность главкома сухопутными войсками он возглавлял проведение парадов Победы на Красной площади в Москве, включая прошедшее 9 мая 2025 года мероприятие.
Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. В конце 1990-х годов командовал 121-й мотострелковой дивизией и 81-й гвардейской мотострелковой дивизией. После занимал должности начальника штаба и затем командующего 35-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа. Прошел путь от заместителя командующего войсками ДВО до командующего округом с 2003 по 2010 год, после чего был назначен заместителем начальника Генерального штаба. В мае 2014 года Владимир Путин назначил Олега Салюкова главнокомандующим сухопутными войсками.
11:15:42 16-05-2025
Какие сражения, или компании выиграл Салюков?
12:48:21 16-05-2025
Гость (11:15:42 16-05-2025) Какие сражения, или компании выиграл Салюков?... Может это он Чечню от арабов освобождал. Потом может Цхинвал брал и Мариуполь. Да и в принципе четыре региона Украины, не считая Крыма, получается под его командованием взяли. Не идеально, но по итогу взяли. Надолго ли, покажут переговоры
14:36:44 16-05-2025
от шойгу как видно ни какого толку. вон какой бардак в мо развел. а тетерь еще у него еще и 9 замов. а зарплаты то ого ого там. сколько броников можно было бы купить на сво
14:57:35 17-05-2025
Гость (14:36:44 16-05-2025) от шойгу как видно ни какого толку. вон какой бардак в мо ра... Шойгу в МЧС был на своем месте. Дружба сгубила человека.
18:14:45 16-05-2025
Мало того, что бог весть за какие "заслуги" кое-кто был назначен секретарём Совбеза, так вынь да положь ему в помощь аж 9-го зама!?