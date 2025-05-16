Теперь он занимает пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ

16 мая 2025, 08:55, ИА Амител

Олег Салюков на параде Победы в Москве / Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова. Российский лидер назначил его заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на указ президента, опубликованный на портале правовой информации.

По неподтвержденной информации, новым главкомом сухопутными войсками стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Салюков станет девятым заместителем секретаря Совбеза Сергея Шойгу. 21 мая ему исполняется 70 лет. В соответствии с действующим законодательством это предельный возраст пребывания на генеральском посту.

С момента вступления в должность главкома сухопутными войсками он возглавлял проведение парадов Победы на Красной площади в Москве, включая прошедшее 9 мая 2025 года мероприятие.

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. В конце 1990-х годов командовал 121-й мотострелковой дивизией и 81-й гвардейской мотострелковой дивизией. После занимал должности начальника штаба и затем командующего 35-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа. Прошел путь от заместителя командующего войсками ДВО до командующего округом с 2003 по 2010 год, после чего был назначен заместителем начальника Генерального штаба. В мае 2014 года Владимир Путин назначил Олега Салюкова главнокомандующим сухопутными войсками.